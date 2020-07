Buchholzer Inklusionskutsche startet in ungewisse Saison

Visselhövede – Ganz langsam und vorsichtig schiebt Betreuerin Sylvia Voigt den Rollstuhl über die Auffahrrampen, Sekunden später hat der Bewohner des heilpädagogischen Heims Dr. Kruse aus Stellichte seinen Platz in der Kutsche gefunden. Lässig auf ihren Gebissen kauend stehen Leo und Freddy mit ihrem schweren Geschirr artig in der Startposition, während Lothar Gonschor die Zügel locker in der Hand hält. Schnell klappt Christine Hartung-Czaja die Treppe ein, und schon geht sie los, die Jungfernfahrt der sogenannten Inklusionskutsche von „Lothars Pferdemobil“.

„Eigentlich war die Tour schon für den Juni geplant, doch Starkregen hat die Premiere verhindert“, berichtet Christine Hartung-Czaja, die zum Start auch den Regionalmanager des Projekts Hohe Heide im EU-Programm Leader plus, Guido Pahl, begrüßt. Und das aus gutem Grund, denn die Hohe Heide hat den Bau der Kutsche, die nun Menschen mit Behinderung den Umgang mit Pferden und das Erlebnis einer Kutschfahrt in der freien Natur näher bringen soll, mit 10.478 Euro unterstützt. Im Strukturförderpogramm der Hohen Heide wird besonders viel Wert auf die Inklusion gelegt. „Darum haben wir das Projekt in unserer Lokalen Aktionsgruppe auch ziemlich schnell durchberaten“, erinnert sich Pahl. Die Stadt Visselhövede hat noch einmal 1164 Euro beigesteuert, sodass für den Kutscher Lothar Gonschor noch knapp 3000 Euro für den Bau der neuen Kutsche zu zahlen waren.

„Das ist einfach eine tolle Sache, es ist nämlich selten, dass für Menschen mit Behinderungen so etwas mit so viel Engagement auf die Beine gestellt wird“, sagt Bastian Kahn, Geschäftsführer des Stellichter Heims, der natürlich dabei sein will, wenn seine Angestellten und einige Bewohner der Einrichtung zu der zweistündigen Fahrt vom Visselhöveder Haus der Bildung in Richtung Buchholz aufbrechen. Der Kontakt zu Gonschor und Hartung-Czaja sei bei einem Sommerfest der Einrichtung zustande gekommen. „Dort haben sie uns über ihre Kutschen berichtet, und schon war die Projektidee geboren“, so Kahn. Wenig später wurde ein entsprechender Antrag an die Hohe Heide formuliert, im September ist dieser positiv verabschiedet worden.

Sechs Rollstühle und zwei Begleitpersonen finden in der braunen Kutsche mit gelbem Dach inklusive Fenster Platz. Ohne Rollstühle natürlich entsprechend mehr Personen. „Eine alte Kutsche umzubauen, wäre schwierig gewesen, weil auch der Tüv ein Wörtchen mitreden muss“, erläutert Gonschor. „Denn Sicherheit steht an oberster Stelle“, bestätigt Kahn.

Aber in all den Jubel der ersten Fahrt der Inklusionskutsche mischt sich auch eine große Ungewissheit. „Denn nach wie vor steht im Raum, dass wir unsere Unterstände auf der gepachteten Weide in Buchholz abreißen müssen“, erinnert Hartung-Czaja. Aufgrund einer Anzeige musste die Baubehörde des Landkreises einschreiten. Und die hat festgestellt, dass es keine Baugenehmigung für die hölzernen Schuppen gibt. Auch nicht für die bereits seit 17 Jahren dort stehende Remise.

„Wir führen zwar einige Gespräche mit den Behörden, aber im Augenblick ist die Situation recht festgefahren“, so Hartung-Czaja traurig. Das Problem sei, dass das Paar offizielle kein landwirtschaftliches Gewerbe angemeldet habe. „Aber vielleicht hat jemand ja noch Platz, wo wir unsere Kutschen unterstellen können, oder am besten noch eine Weide obendrein“, hoffen die beiden auf entsprechende Anrufe. „Sonst könnte die Jungfernfahrt auch schon die Abschiedstour sein“, rückt Hartung-Czaja die Zukunft der Inklusionskutsche eher ins Ungewisse.