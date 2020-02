Jugendtreff im Hallenbad

Visselhövede – Die Visselhöveder Jugendlichen sollen eine neue Bleibe bekommen. Darin sind sich alle Parteien in den politischen Gremien einig. Nur das Wo wurde während der Sitzung des Jugendausschusses am Donnerstagabend erneut eifrig diskutiert. Am Ende haben sich SPD, Grüne und WiV gegen die Stimmen der CDU/FDP-Gruppe durchgesetzt und den Beschluss auf den Weg gebracht, den Jugendtreff in einen Teil des ehemaligen Gastro-Bereichs des Hallenbades einziehen zu lassen. CDU und FDP wollten eher einen Teil des Hauses der Bildung (HdB) näher untersuchen

Diesem Beschluss des Jugendausschusses muss jetzt noch der nicht-öffentlich tagende Verwaltungsausschuss zustimmen. Das dürfte aber reine Formsache sein, da zwar Rot-Grün ebenso wie die Gruppe CDU/FDP mit drei Sitzen dort vertreten ist, aber Bürgermeister Ralf Goebel ebenso wie seine Verwaltung das Hallenbad als Jugendtreff favorisiert.

Die Verwaltung hatte in den vergangenen Wochen einige Alternativ-Standorte geprüft, war aber ebenfalls zu der Erkenntnis gekommen, dass die Küche und die ehemaligen Sozialräume des Restaurants im Hallenbad für die Jugendlichen gut geeignet seien. Ähnlich hat es auch die Mehrheit der AG Jugend des Präventionsrats gesehen, die sich vor zwei Wochen ebenfalls mit den verschiedenen Möglichkeiten beschäftigt hatte.

So wurden die Standorte Bahnhof, Hallenbad, das ehemalige Klärwärterwohnhaus am Waldweg und die Ex-Fahrschule am Rathaus 2 unter die Lupe genommen und hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile überprüft.

Demnach sind die Räumlichkeiten in der Fahrschule zu klein und der Außenbereich wird von den Experten als „nicht geeignet“ bewertet. „Das Klärwärterwohnhaus wird als Puffer zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt, die erneut einreisen oder im Ausland abtauchen, dort von den Behörden aufgegriffen und zurückgeführt werden. Sie sind innerhalb von 24 Stunden unterzubringen“, so die Verwaltung.

Aber auch die Randlage am Waldweg in Nähe der Kläranlage wurde negativ bewertet. „Wir dürfen die Jugendlichen nicht an die Peripherie drängen, sondern müssen sie in unsere Mitte nehmen, sonst entsteht Frust“, betonte Gustav Stegmann, Vorsitzender des Präventionsrats, im Ausschuss. Das Einfamilienhaus habe obendrein nur zwei kleine Räume, Küche und Bad im Erdgeschoss und könne somit nicht barrierefrei genutzt werden, da die anderen Räume im Obergeschoss lägen.

Auch das Bahnhofsgebäude biete keine geeigneten Flächen für die Nutzung im Außenbereich und sei daher ebenfalls als ungeeignet betrachtet worden, so die Verwaltung in der Vorlage. „Wir haben zwar den verwunschenen Garten nebenan, aber dort wird eine ,Park & Ride‘-Anlage für den Bahnsteig gebaut“, erinnerte der Bürgermeister.

„Zum Abschluss der Besprechung hat es ein positives Votum für die Räumlichkeiten im Hallenbad gegeben. Es wurden die Vorzüge des Außenbereichs und die zentralnahe Lage angesprochen. Wichtig war es der AG, dass eine klare Abgrenzung zum Hallenbad mit einem separaten Eingang besteht“, berichtete Heiko Grünhagen von der Verwaltung. In der Küche des ehemaligen Restaurants Vivaldi stehen knapp über 100 Quadratmeter zur Nutzung zur Verfügung. Etwas mehr als im bisherigen Jugendtreff an der Gaswerkstraße. Der muss bekanntlich aufgegeben werden, weil die Stadt das Gebäudeensemble, in dem früher das Bauamt untergebracht war, an den benachbarten Hotelier verkauft hat. Grünhagen hat auch einen weiteren Vorteil im Hallenbad ausgemacht: „Für einzelne Veranstaltungen wie zum Beispiel Videoabende steht auch der Ex-Gastraum mit seinen 85 Quadratmetern zur Verfügung.“

Aber dennoch wollte sich die Gruppe CDU/FDP nicht so recht mit der Idee anfreunden: „Im bisherigen Jugendtreff sind einfach zu wenig Leute, um gut 30 000 Euro für Umbauten im Hallenbad auszugeben“, so Henning Cordes.

Laut Gerd Eimer (CDU) sei die Möglichkeit, den Jugendtreff im Haus der Bildung einzurichten, gar nicht richtig geprüft worden: „Wir wollen die Jugendlichen keineswegs abschieben, denn das Haus der Bildung ist ebenfalls zentrumsnah. Wir haben alles bewertet und sehen den Standort als bestens geeignet an“, so der Battenbrocker.

Tam Ofori-Thomas (SPD) platzte während der Sitzung ein wenig die nicht vorhandene Hutschnur: „Wir diskutieren schon viele Monate über den Standort. Jetzt haben wir einen gefunden und sollten ihn auch realisieren. Im Hallenbad können wir für wenig Geld etwas bauen, wo sich die Jugendlichen auch wohl fühlen.“

Zwar habe auch er ein „paar Bauchschmerzen“ mit der Hallenbad-Idee, so Ulf Timmann (Grüne), weil vielleicht der Abstand zu den Nutzer des Schwimmbads zu gering sei, „aber das Haus der Bildung entsprechend herzurichten, ist vor allem mit Blick auf eine vielleicht sich dort mal ansiedelnde Gastronomie und dem damit verbundenen Rückbau sehr schwierig.“

Ralf Goebel betonte, dass ein Jugendtreff im HdB bedeuten würde, dass das Haus dann nicht mehr so genutzt werden könne wie jetzt. „Dann wären einige Gruppen draußen.“ Für ihn sei das Hallenbad nach vielen Überlegungen auch besser geeignet, „zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass dort wieder eine Gastronomie entstehen wird, weil es sich wirtschaftlich nicht darstellen lässt“.