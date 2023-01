Jugendarbeit in der Kirchenregion: „Die Energie muss irgendwo hin“

Von: Angela Kirchfeld

Der aktuelle Jahrgang der evangelischen Jugend der Kirchenregion. © -

Die Jugendarbeit in der Kirchenregion Visselhövede, Brockel, Kirchwalsede ist umtriebig. Für alle Kinder und Jugendlichen im Schulalter gibt es ein Angebot. Nach einem kleinen Einbruch während der Corona-Pandemie engagieren sie sich auch wieder mehr.

Visselhövede/Bothel – Die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Visselhövede läuft gut. Alleine an der Tannenbaumaktion beteiligten sich 38 Jugendliche. Sie sammelten die ausgemusterten Weihnachtsbäume ein und kassierten dafür Spenden. „Drei Jugendliche waren in der Küche des Gemeindehauses für die Verpflegung und das Mittagessen zuständig“, berichtet Jugenddiakon Jörg Pahling, der 1 924 Euro an Spenden zählte.

Diese werden für die Jugendarbeit in der Kirchenregion Brockel-Kirchwalsede-Visselhövede verwendet. „Die Jugendvertretung des regionalen Jugendkonvents wird wieder über die konkrete Verwendung entscheiden.“

Kirche, die begeistert. Die Tannenbaumaktion ist nur ein Teil der Jugendarbeit, die in Visselhövede und umzu geleistet wird. „Wir haben eine Teen-Gruppe, zu der sich jeden Dienstag, von 17 bis 19 Uhr, in der Landeskirche, Süderstraße 5, bis zu 15 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren treffen.“ Dort sei jeder willkommen. Geleitet wird die Gruppe von Anika Dröge und Nele Bortz. Neben Spiel, Spaß und Singen gibt es auch immer inhaltliche Impulse zum Glauben. Denn zu dem würden die Jugendlichen stehen. Viele Aktivitäten wie Wasserschlachten im Sommer sowie Tanz- und Übernachtungspartys seien aber ebenso wichtig. „Die Jugend hat so viel Energie, die muss irgendwo hin“, erklärt Pahling lachend.

Eine weitere Gruppe ist die Jungschar, die sich jeden Freitag von 16 bis 17.30 Uhr ebenfalls an der Süderstraße trifft und von Lisa Puschmann betreut wird. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Auch hier werden religiöse Impulse gegeben. Trotzdem kämen Spiel und Spaß laut den Betreuern nie zu kurz. „Wir haben auch ein großes regionales Mitarbeiterteam für Jugendliche, das sich an verschiedene Orte nach Absprache trifft“, berichtet Pahling. Sie werden vom Jugenddiakon ausgebildet und arbeiten auch in kleinen Gruppen im Konfirmandenunterricht und bei Jugendfreizeiten mit.

„Dabei verpflichten sie sich für ein Jahr verbindlich. Danach müssen sie entscheiden, ob sie weitermachen wollen oder nicht“, erläutert Pahling. „Viele machen weiter und das ist toll. Klar, uns macht auch die demografische Entwicklung zu schaffen und zu Corona-Zeiten konnten wir uns nicht treffen.“ Da sei es leider zu Wegbrüchen gekommen. Jetzt sei der Zulauf aber wieder gut. „Wir haben im Juleika-Schulungskurs zehn Jugendliche, die zu Mitarbeitern ausgebildet werden. Drei Jugendliche konnten wir für den Jugendgottesdienst gewinnen.“ Der findet übrigens am Sonntag, 22. Januar, ab 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt. Das Thema „Ich bin ...“.

Jörg Pahling selbst ist bereits seit 23 Jahren Diakon in Visselhövede und betont: „Ich mache die Arbeit immer noch gerne.“ Besonders stolz ist er auf vier engagierte Jungs, im Alter von 15 und 16 Jahren, die das Technikteam bei Veranstaltungen wie den Jugendgottesdienst oder bei Freizeiten bilden. Sie werden von einem 23-Jährigen instruiert. Aus dem Technikteam ist Hendrik Falkner hervorgegangen, der nun Veranstaltungstechniker ist.

„Klar, die meisten ziehen irgendwann mal weg – das ist die Realität. Doch manche kommen wieder oder tauchen irgendwo auf. Von ihnen gibt es viel positives Feedback, Rückmeldungen von Ehemaligen, die die pädagogische Laufbahn eingeschlagen haben und berichten, dass ihnen die Jugendarbeit dabei sehr geholfen hat. Das ist toll.“

Wer mehr über die Jugendarbeit der evangelischen Kirche oder die Angebote erfahren will, kann auf der Webseite www.vj-bkv.de nachschauen.