25 Jahre „ackern & rackern“ in Riepholm

Von: Angela Kirchfeld

Nina Rieche (l.) wird nach und nach das Schulbauernhofprojekt von Christiane Burandt-Gabriel übernehmen. © Kirchfeld

Riepholmer Verein und Schulbauernhof feiern Jubiläum - 25 Jahre erfahrungs- und erlebnisorientierte, nachhaltige Bildung

Visselhövede – 30 260 Teilnehmer, 1 704 Gruppen und Schulklassen sowie 65 Ganzjahres-Teams, das ist die Bilanz nach 25 Jahren Schulbauernhof „ackern und rackern“ in Riepholm. Christiane Burandt-Gabriel, Gründerin und Leiterin der Einrichtung, nahm das Jubiläum zum Anlass, allen Wegbegleitern, einschließlich ihres Mannes Harald Gabriel, zu danken. In ihrer Begrüßungsrede ließ Burandt-Gabriel die Jahre Revue passieren und berichtete von den Anfängen der in der Region einmaligen Einrichtung. Landwirtschaft hautnah zu erleben und die Lebensmittel wertzuschätzen, war und ist immer noch das Ziel des Vereins und des Schulbauernhofs – gestern wie heute. „Mit diesem Ziel haben wir ein breites Angebot für Schulen, Kindergärten und Freizeitgruppen entwickelt. Unsere beteiligten Bauernhöfe bieten als außerschulische Lernorte hierfür ein breites Spektrum an Möglichkeiten für eine erfahrungs- und erlebnisorientierte, nachhaltige Bildung“, verdeutlicht die Leiterin des Schulbauernhofs.

Im Januar 1998 kam ihr die Idee für dieses Projekt und im Herbst des Jahres startete bereits eine Gruppe aus Landwirten und Pädagogen auf zwei Biohöfen in Riepholm die Initiative Schulbauernhof. Die ersten Angebote für Kinder und Jugendliche zu den Themenfeldern Landwirtschaft, Naturschutz und gesunde Ernährung wurden entwickelt und durchgeführt. Christiane Burandt-Gabriel erinnerte voller Dankbarkeit an die gute Zusammenarbeit und den Zusammenhalt des Vereins, der immer hinter ihr stünde. Dazu gehörte allen voran das Ehepaar Tina und Olaf Wilkens, die es ermöglicht hätten, dass das Projekt auf ihrem Hof Wirklichkeit wurde.

Landwirtschaft erleben und Lebensmittel wertschätzen

Auch zahlreiche junge Leute, die ihre freiwilliges soziales Jahr in Riepholm verbracht haben und auf dem Schulbauernhof regelmäßig begeistert mitwirken und oft ihr eigenes Projekt vorstellen, waren zum Geburtstag erschienen. In den Jahren bot „ackern und rackern“ den Kindergruppen verschiedene Themenfelder wie unter anderem Kartoffeln pflanzen und ernten, Wolle spinnen, Mehl mahlen und backen, buttern und futtern, Apfelsaft pressen oder Blüte, Biene, Honig. „Christiane schafft es immer wieder, zu begeistern. Wie gut, dass es Christiane gibt“, waren sich alle Besucher einig und sangen begeistert das eigens von Tom Kirk auf Burandt-Gabriel getextete Lied mit.

Der Leiter des benachbarten Kindergartens Momo war es auch, der vor Jahren die Hymne auf den Schulbauernhof getextet hatt. Darin wird deutlich, dass man Kindern die den Schulbauernhof besuchen, hinsichtlich Landwirtschaft nichts vormachen kann. „Die wissen, dass Kühe nicht lila sind“, äußert sich eine Mutter lachend. Das allergrößte für die Kinder ist auch oft, einfach nur auf dem großen Gelände frei herumzutollen, zu entdecken und sich auszuprobieren. Auch die Erwachsenen können dort viel lernen wie unter anderem bei der jährlichen Regio Challenge, bei der für eine Woche die Lebensmittel nur aus der Region bezogen werden.

Und wie geht es weiter? „Ich bin froh, mit Nina Rieche jemanden mit Herzblut für den Schulbauernhof an meiner Seite zu haben, die Schritt für Schritt meine Nachfolge übernimmt“, freut sich Burandt-Gabriel.