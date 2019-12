Johanniter-Pakete am Ziel

Erfolgreiche Weihnachtstruck-Aktion / 3 600 Kartons in die Ukraine

+ Die Pakete werden direkt aus dem Lkw verteilt. Foto: Johanniter

Visselhövede – Wochenlang haben die Johanniter in Visselhövede für die Aktion Johanniter-Weihnachtstrucker Pakete gesammelt. Insgesamt hat die Organisation 3 600 Kartons auf die Reise in die Ukraine geschickt. Am Sonntag wurden sie direkt durch die Johanniter vor Ort in Schytomyr, Iwano-Frankiwsk und Poltawa verteilt.