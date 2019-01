Johanniter-Pakete sind in der Ukraine

Visselhövede/Bremen – Wochenlang haben die Johanniter im Regionalverband Bremen-Verden mit ihren Ortsverbänden – unter anderem auch in Visselhövede – für die Aktion Johanniter-Weihnachtstrucker Pakete gesammelt. Insgesamt waren 2 500 Pakete auf die Reise in die Ukraine geschickt worden. Jetzt wurden sie direkt durch die Johanniter vor Ort in Schytomyr verteilt.

In der Vorweihnachtszeit hatten die Johanniter in Niedersachsen und Bremen Schulen, Kindergärten, Vereine und Firmen sowie Privatleute aufgerufen, Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln zu packen und in den Dienststellen der Hilfsorganisation abzugeben. Mit zwei vollgepackten Lkw mit Anhängern und einem Begleitfahrzeug trafen sie in der Stadt Schytomyr, 120 Kilometer westlich von Kiew, ein. „Wir haben sehr viel Unterstützung erhalten. Das ist einfach toll“, sagt der Landesverbands-Projektleiter Jan Klaassen aus Bremen.

Michele Sciacca, Konvoi-Leiter: „Wir haben die Weihnachtspakete in der Einrichtung Mission Ukraine verteilt. Diese engagiert sich für behinderte Kinder und deren Mütter. Ein besonderer Moment, da diese Hilfe und Unterstützung dort dringend benötigt wird. Wir wissen jetzt, dass es sich gelohnt hat, diese Mühen und Strapazen der langen Fahrt auf uns zu nehmen.“ Die Reise ging dann noch weiter in die zentralukrainische Stadt Poltawa, in der Nähe von Charkow.

Landesvorstand Hannes Wendler würdigt die Arbeit der vielen Helfer im Hintergrund. „Ein großer Dank geht an alle Paketpacker in Niedersachsen und Bremen und auch an alle Spender, die sich finanziell eingebracht haben,“ betont er.