„Dust-and-Diesel“-Rallye: Nindorfer Rallye-Piloten in Mauretanien angekommen

Jetzt wird‘s ernst

+ So campen die beiden Nindorfer während der Rallye: Szene aus der West-Sahara.

Nindorf - Eine kalte Salzwasserdusche am Morgen, viel Sand zwischen den Zähnen am Mittagsund Kamelfleisch am Abend: Die beiden Nindorfer Torsten Haase und Matell Neubauer sind aber trotz des eher ungewöhnlichen Tagesverlaufs mitten in der Wüste der West-Sahara immer noch guter Dinge. Die beiden sind seit dem zweiten Weihnachtstag mit ihrem alten Mercedes 200 D im Rahmen der „Dust-and-Diesel“-Rallye unterwegs nach Mauretanien, um dort mit dem Verkauf ihres Oldtimers ein Kinderheim in dem bettelarmen Land in Westafrika zu unterstützen.