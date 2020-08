Jetzt früher nach St. Pauli

Bürgerbusverein ändert Fahrplan / Maskenpflicht

+ © Wieters Fast klinisch keimfrei: Eckhard Langanke (r.) und Heinz Kirchfeld desinfizieren den Bürgerbus. © Wieters

von Jens Wieters schließen

Visselhövede – Wer nach St. Pauli will, um die besten Plätze im weltberühmten Amüsierviertel zu ergattern, der muss früh unterwegs sein. Das gilt nicht nur an der Elbe, sondern auch an der Vissel. Denn der Bürgerbusverein hat ab Montag, 24. August, eine Fahrplanänderung. „Die Strecke 884 von Visselhövede über Jeddingen nach St. Pauli und weiter nach Stellichte wird dann um fünf Minuten nach vorne verlegt“, sagt Eckhard Langanke, Vorsitzender des Visselhöveder Vereins, der seit 14 Jahren die Menschen der Region kostengünstig auf drei Strecken von A nach B transportiert und damals den ersten Bürgerbus des Landkreises in Betrieb nahm.