„Jeden Tag besser werden“

Visselhövede - Von Jens Wieters. Immer mehr Unternehmen der Region versuchen durch verschiedene Maßnahmen, ihren Schadstoffausstoß drastisch zu reduzieren, um damit auch ihren Teil zum Klimaschutz beizutragen. Oft ist dann die Rede von Klimaneutralität und Klimazertifikaten. Aber was steckt dahinter? Wir sprachen über das Thema mit Gerald Lutz einem der Geschäftsführer der Visselhöveder Hoyer-Gruppe, die sich gerade auf dem Energiesektor breit aufgestellt hat.

Die Hoyer-Gruppe arbeitet klimaneutral. Was bedeutet das?

Die Unternehmensgruppe hat sich der Verantwortung für die Umwelt und kommende Generationen gestellt und bereits 2017 das komplette Unternehmen klimaneutral gestellt. Bei aller Bemühung, Energie einzusparen und so den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern, wird ein Unternehmen, das Mineralölprodukte vertreibt, diese Emissionen selbstverständlich nicht auf null fahren können. Aber es kann dafür sorgen, dass Kohlendioxid im gleichen Maße wie es unvermeidlich produziert wird, an anderer Stelle eingespart wird. Durch den Kauf entsprechender Zertifikate wird beispielsweise finanziell unterstützt, wer statt eines Kohlekraftwerks in einem Schwellenland ein Wasserkraftwerk baut.

Wer misst oder berechnet eigentlich die Schadstoffe, die Ihr Unternehmen ausstößt?

Ein sogenannter Fußabdruck gibt die Treibhausgasemissionen eines Unternehmens umgerechnet in Kohlendioxid-Äquivalenten an. Die Grundlage dafür bildet das Greenhouse Gas Protocol, der international am weitesten verbreitete und anerkannte Standard für die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen von Unternehmen. Wichtig sind mehrere Bereiche: Scope 1 erfasst alle durch Verbrennung in eigenen Anlagen selbst erzeugten Emissionen. Unter den Scope 2 fallen Emissionen, die bei der Erzeugung von eingekaufter Energie wie Elektrizität oder Fernwärme verbunden sind. Scope 3 beinhaltet schließlich noch die Emissionen aus Dienstleistungen Dritter und erworbenen Vorleistungen. Insgesamt wird nicht nur die Menge an verursachtem Kohlendioxid erfasst. Alle Treibhausgase werden ermittelt und je nach ihrer schädigenden Klimawirkung in Äquivalente umgerechnet. So zählen beispielsweise auch Methan und Lachgas oder wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe dazu. Die Vorschriften sind da sehr detailliert. Das alles klingt kompliziert – ist es auch!

Die Rede ist dann oft von Klimazertifikaten. Was steckt dahinter?

Treibhausgase, die an einem Ort der Erde entstehen und nicht vermieden werden können, sollen im Gegenzug durch Klimaschutzprojekte an anderen Orten wieder eingespart werden. Um diese zu finanzieren, kaufen Unternehmen Zertifikate entsprechender Klimaschutzprojekte. Jedes Zertifikat steht für eine Tonne Kohlendioxid, die durch das jeweilige Projekt eingespart beziehungsweise vermieden wird. Weltweit gibt es zahlreiche Klimaschutzprojekte, wobei die meisten davon den Einsatz erneuerbarer Energie unterstützen. Wird beispielsweise der Bau eines Kohlekraftwerkes verhindert und stattdessen ein Wasserkraftwerk gebaut, lässt sich ermitteln, welche Menge an CO2 durch die Erzeugung von erneuerbarem Strom eingespart wurde. Für diese Einsparung bekommen die Initiatoren des Projektes das Geld aus den entsprechenden Klimazertifikaten.

Wer kontrolliert die korrekte Abwicklung?

Die Klimaschutzprojekte werden jeweils nach einem von drei international anerkannten Zertifizierungsstandards akkreditiert, freigegeben und kontrolliert. Projekte mit diesen Zertifikaten erfüllen seriöse Kriterien, um Umweltverträglichkeit, CO2-Reduzierung und nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Die Prüfkriterien wurden federführend vom WWF entwickelt. Zusätzlich dazu gibt es eine Validierung der Projektergebnisse in Bezug auf die erzielten CO2-Einsparungen. Diese wird durch unabhängige Prüfinstanzen wie den Tüv oder anderen internationale Prüforganisationen bescheinigt.

Wie funktioniert das genau? Denn es gibt ja den regulierten Markt und den freiwilligen Markt? Was ist seriös?

Der regulierte Markt ist relevant für große produzierende Firmen, die gesetzlich zur Einhaltung bestimmter Emissions-Obergrenzen verpflichtet sind. Zu diesem Zweck wurde 2005 das Europäische Emissionshandelssystem eingeführt, das den Austausch von Emissionsrechten zwischen großen Unternehmen regelt. Unternehmen, die zu viel CO2 ausstoßen, können von Unternehmen, die unterhalb ihrer Emissionsgrenze liegen, weitere Verschmutzungsrechte erwerben. Auf dem freiwilligen Markt geht es um die freiwillige Reduktion und Kompensation von entstandenen unvermeidbaren CO2-Emissionen und -Äquivalenten. Durch den Kauf von Klimaschutzzertifikaten wie wir ihn schon beschrieben haben.

Sind die Zertifikate nicht ein wenig Augenwischerei? Wäre es nicht besser, statt am anderen Ende der Welt lieber hier vor Ort Treibhausgase zu reduzieren?

Es ist natürlich immer besser, wenn Treibhausgase erst gar nicht entstehen. Jedoch ist eine gewisse Restmenge von Treibhausgasen allein durch unsere Existenz sowie unsere Lebens- und Wirtschaftsweise unvermeidbar. Und nur diese Menge sollte kompensiert werden. Durch den Kauf von Klimaschutzzertifikaten von Projekten in einem Entwicklungs- oder Schwellenland beispielsweise. Denn so werden erneuerbare Energien, Waldaufforstung oder Waldschutz gefördert.

Was kann eine Unternehmensgruppe wie Ihre, die überwiegend mit fossilen Energieträgern handelt, noch tun, um unser Klima zu schützen?

Wir können das tun, was jeder tun kann – verantwortungsbewusst mit den endlichen Ressourcen umgehen. Ich wage jedoch zu bezweifeln, dass der Wille dazu weltweit vorhanden ist. Weltweit sind derzeit fast 1 400 Kohlekraftwerke in 59 Ländern in Planung oder sogar in Bau. Ein nie dagewesener Boom. In Deutschland streiten wir über den Kohleausstieg, aber weltweit ist dieser nicht in Sicht. Sollten diese Projekte verwirklicht werden, ist das globale Ziel nie und nimmer zu erreichen. Besonders die Chinesen stehen am Pranger, aber dürfen wir es ihnen zum Vorwurf machen, dass sie einen Lebensstandard erreichen möchten wie wir ihn pflegen?

Würden auch Sie wie zum Beispiel VW alles auf die Karte Elektromobilität setzen?

Definitiv nein! Elektroautos werden ja gern als emissionsfrei bezeichnet, weil sie im Vergleich zum Fahrzeug mit Verbrennungsmotor keine direkten Emissionen erzeugen. Die CO2-Emissionen sowie Schadstoffe entstehen allerdings bei der Stromproduktion. Das muss mit einberechnet werden. Der ADAC hat errechnet, dass der CO2-Nachteil von Batterieautos erst ab Fahrleistungen von 50 000 bis 100 000 Kilometern ausgeglichen werden kann. Zudem sind viele Fragen ungeklärt: Kommt man im Alltag weit genug? Gibt es genug Ladestationen? Gibt es genügend Lithium und Kobalt für die Batterieherstellung? Dürfen wir Kinderarbeit bei der Kobaltförderung im Kongo moralisch unterstützen? Ist das der Tribut für unser sauberes Fahren? Die Förderung von Rohstoffen für den Bau von Elektroautos ist mit vielen Umwelt- und Sozialproblemen verbunden.

Womit heizt die Welt morgen und übermorgen?

Die Bundesregierung hat kürzlich das Aus für die fossilen Energieträger beschlossen. Meiner Meinung nach ein vollkommen übereilter Schritt! Die Versorgungssicherheit für die Bundesrepublik darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wir haben einfach noch keine final durchdachten Alternativen, die schon jetzt flächendeckend wirken können. Die Ölheizung wurde zum Bauernopfer gemacht, Gasheizungen werden als nächstes folgen – und was dann? Ein Kreuzfahrtschiff stößt pro Tag so viel CO2 aus wie fast 84 000 Autos – und es werden immer größere Schiffe gebaut. Ist das sinnvoll? Gemessen an aktuell vorhandenen Technologien werden langfristig die zunehmend grüner werdenden Stromnetz – kombiniert mit der dezentralen Nutzung erneuerbarer Energieträger – die Energieversorgung von Gebäuden abdecken. Auch Wärmepumpen, die die natürliche Wärme der Erde und der Luft nutzen, sind auf dem Vormarsch. Bei Neubauten haben sie bereits einen Marktanteil von rund 30 Prozent, Tendenz steigend.

Was macht die Hoyer-Gruppe dann?

Wir bereiten uns schon lange auf die Folgen der Energiewende vor. Aktuell beschäftigen wir uns mit verschiedenen Projekten. Hoyer als klassischer Energiehändler wird sich verändern, aber Wärme und Bewegung stehen auch weiterhin im Fokus.

Macht sich bei Ihnen ein bisschen Zukunftsangst breit?

Persönlich bereiten mir die vielen radikalen Rufe nach einer sofortigen Veränderung unserer aktuellen Lebensweise Sorgen. Radikale und übereilte Schritte führen sicherlich nicht zu durchdachten Lösungen. Der aktuelle Lebensstandard lässt sich nicht mit einem Regierungsbeschluss zurückdrehen. Träumereien von einer reinen ökologischen Landwirtschaft, von blühenden Feldern mit glücklichen Insekten, Tieren und Menschen, ohne fossile Brennstoffe, ohne Flugzeuge, ohne Amazon, Zalando und Co. sind erlaubt – aber sind sie auch realistisch? Vielleicht gehen wir wieder mit Pfeil und Bogen zur Jagd und suchen einen nicht fossilen Brennstoff, der uns Wärme schenkt. Da fällt mir die Atomkraft ein. Aber gegen die haben wir auch protestiert und sie abgeschafft und Windräder sollen auch nicht in unserer Nähe stehen. Es bleibt spannend! Nur sollten wir alle realistisch bleiben bei dem, was wir tun, und Stück für Stück jeden Tag ein bisschen besser werden – und uns der Verantwortung bewusst sein.