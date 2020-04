Jeddinger Feuerwehr löscht Holzbrand

+ Jeddinger Feuerwehrleute im Einsatz in Lehrden. Foto: Kurz

Jeddingen – Den ersten Einsatz unter „Corona-Bedingungen“ musste die Jeddinger Feuerwehr am Dienstagmittag in Lehrden erledigen. Dort waren gefällte Bäume aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. „Vor Ort haben wir festgestellt, dass am Waldrand eines Grundstückes das Holz in einer Ausdehnung von rund 100 Quadratmetern gebrannt hat“, so Feuerwehrsprecher Sebastian Kurz.