Jeddingen verliert eine Institution

Kaufmann Heiner Marquart ist unerwartet gestorben

+ © Wieters Das Geschäft bleibt vorerst geschlossen. © Wieters

von Jens Wieters schließen

Jeddingen – Heiner Marquart ist tot. Der Jeddinger Kaufmann und Eigentümer des gleichnamigen und in der Region in dieser Form wohl einzigartigen Tante-Emma-Ladens an der Bremer Straße ist in der Nacht zu Donnerstag plötzlich und unerwartet in seinem Wohnhaus gestorben, das an das Geschäft grenzt.