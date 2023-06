Visselhöveder Geschäft Karlstedt schließt nach 86 Jahren

Von: Jens Wieters

Gerd Karlstedt-Koch (l.) und sein Sohn Michael Koch bereiten den Räumungsverkauf vor. Ende Juli schließt das Visselhöveder Traditionsgeschäft nach 86 Jahren seine Türen. © Wieters

Vor fünf Jahren gab es schon mal einen Anlauf, aber jetzt ist es endgültig: Das Visselhöveder Haushaltswarengeschäft Karlstedt schließt Ende Juli.

Visselhövede – Schon weit vor dem Zweiten Weltkrieg haben Visselhöveder Einwohner in dem Haus an der damaligen Bahnhofstraße ihren Pott Farbe oder auch mal einen neuen Schürhaken für das heimische Herdfeuer Herd gekauft. Später haben Generationen in dem Geschäft ihren ersten Hausstand erworben. Geschirr, Elektrogeräte und Besteck, Gläser, Messer, Bratpfannen, Töpfe – kurz, alles, was im Haushalt so gebraucht wird ging über den Ladentisch. Aber in knapp zwei Monaten ist nun endgültig Schluss: Das Visselhöveder Traditionsgeschäft Karlstedt schließt nach gut 85 Jahren für immer seine Ladentüren.

Bereits vor fünfeinhalb Jahre hatte unsere Zeitung schon mal ähnlich getitelt, aber damals hatten es sich Elke Karlstedt und ihr Mann Gerd Karlstedt-Koch noch ganz kurzfristig anders entschieden. Sie haben ihren Stammsitz noch weiter geführt, da die Zukunft ihrer Filiale in der Kreisstadt Rotenburg nicht mehr gesichert war.

Dort hatten sie 1995 das Zweiggeschäft aufgemacht, das am Pferdemarkt später von Sohn Michael betrieben worden ist, der die Firma 2005 in der dritten Generation übernommen hatte. „Wir wollten dort auch nicht weg“, so Michael Koch heute. Er hatte das Geschäft 14 Jahre lang geleitet, das anfangs noch am Neuen Markt seinen Standort hatte und später an den Pferdemarkt umgezogen war. Hintergrund der Schließung in der Kreisstadt war der Bau des Sparkassengebäudes an der Großen Straße. Zwar hätte Koch mit seinem Laden in das neue Bankhaus mit einziehen können, aber das „war wirtschaftlich nicht tragbar“. Also mussten Elke Karlstedt und Gerd Koch-Karlstedt ihren Ruhestand verschieben, und das Stammhaus in Visselhövede blieb bis heute geöffnet. Wenn auch ohne die Chefin, die völlig unerwartet vor jetzt fünf Jahren gestorben war,

Keine Nachwuchsregelung

Michael Koch und seine Familie hatten sich inzwischen beruflich anders orientiert, und Gerd Koch-Karlstedt stand mit einer Mitarbeiterin dennoch die vergangenen fünf Jahre tagein, tagaus hinter der Ladentheke. „Aber jetzt ist endgültig Schluss, ich bin schließlich 85 Jahre alt“, sagt das Visselhöveder Urgestein.

Die Entscheidung sei der Familie natürlich nicht leicht gefallen, „aber wir unterstützen voll das Konzept unseres Nachbarn Friedhelm Klindworth, der in diesem Areal, das auch den Kik und das benachbarte Haus umfasst, einen Edeka-Markt mit Wohnungen und Arztpraxen bauen will. Das kann für Vissel nur gut sein“, freut sich Michael Koch schon jetzt auf das entsprechende Votum der Visselhöveder Politik.

Denn einen anderen gewerblichen Mieter für das Haus zu bekommen, wird in der Familie als utopisch angesehen: „Und die Planungen sehen vor, dass die Fassade unseres Hauses weitgehend erhalten bleibt oder mit modernen Materialien so wieder aufgebaut wird, wie sie jetzt aussieht. Das ist doch toll“, sagt der überzeugte „Edeka-Einkäufer“ Michael Koch, der Kritik an dem Projekt nicht nachvollziehen kann: „Auch der Verkehr dürfte kein Problem darstellen, wenn man die Wiesenstraße zur Einbahnstraße macht und vom Supermarkt-Parkplatz an der Worthstraße nur nach links abbiegen kann.“

Wir unterstützen voll das Konzept unseres Nachbarn Friedhelm Klindworth, der in diesem Areal, das auch den Kik und das benachbarte Haus umfasst, einen Edeka-Markt mit Wohnungen und Arztpraxen bauen will.

Aber zunächst ist Michael Koch als Räumungsverkaufsmanager gefragt, „denn alles muss raus“. Selbst die Ladeneinrichtung will die Familie bis Ende Juli, so lange läuft der Ausverkauf, an den Mann oder die Frau bringen.

Begonnen hatte die Einzelhandelsvorzeigegeschichte am 1. April 1937, als Willy und Frida Karlstedt ein Fachgeschäft für Eisenwaren, Herde und Öfen, Hausrat sowie Farben und Lacke eröffnet hatten. Zuvor war Frida Uelzen mit dem Fahrrad über Land gefahren und hatte den Bauern Wagenfett, technische Öle, Seifen und Farbe verkauft. Aus Fräulein Uelzen wurde dann Frau Karlstedt und die Ladenräume und Schaufenster an der heutigen Goethestraße wurden Stück für Stück vergrößert. Es folgte die eigentliche Eröffnung des Geschäfts mit Hausrat und Eisenwaren. Beide Sparten liefen wirtschaftlich ausgezeichnet und der Kundenkreis hat sich vergrößert.

Ihren absoluten Tiefpunkt hatte die Firma 1943, als der Laden amtlich geschlossen und der größte Teil der Ware konfisziert wurde. Willy Karlstedt kam 1945 aus der Kriegsgefangenschaft wieder, an eine Wiedereröffnung war zunächst aber nicht zu denken. Erst 1950 lief der Handel wieder an – aber ab dann mit stetig steigenden Umsätzen. Fortan wurde gebaut und gebaut: Wohnungen, Sozialräume für die Angestellten, Garagen und vieles mehr. Der alte Eckladen wurde nach dem Auszug des Mieters in die Verkaufsfläche integriert. 1977 zog sich Willy Karlstedt aus dem Geschäft zurück. Seine Tochter Elke und ihr Mann Gerd Karlstedt-Koch übernahmen das Ruder.