Ringen ums Gleichgewicht: Inszenierung „Robinson & Crusoe“ im Theater Metronom fordert körperlich

Von: Ulla Heyne

Das gemeinsame Leeren einer Buddel für eine Flaschenpost lockert Zungen und Vorbehalte bei den beiden gestrandeten Soldatinnen. © Heyne

Zwei verfeindete Soldatinnen retten sich vor dem Ertrinken auf ein gemeinsames Floß und werden dort wohl oder übel zu einer Zweckgemeinschaft. Das Stück „Robinson & Crusoe“ wird am Freitag im Rahmen des Hütthofer Theaterfrühlings im Metronom aufgeführt.

Hütthof – Zwei Frauen prosten sich zu, genießen auf einer einsamen Insel tropische Früchte und Cocktails, zeigen sich gegenseitig ihre Familienfotos. Doch das Idyll täuscht: Noch vor kurzem waren die beiden Frauen Soldatinnen feindlicher Armeen; die Cocktails entspringen der Phantasie des Hungerwahns und die einsame Insel ist eine Plattform, vielleicht ein Wrackteil, auf das sich die beiden nach dem Absturz des Kampfbombers und Brand auf dem Kriegsschiff vor dem Ertrinken gerettet haben.

Mit Robinson Crusoe aus Daniel Dafoes gleichnamigen Roman hat die Inszenierung des Zwei-Personen-Stücks „Robinson & Crusoe“ von Giacomo Ravicchio und Nino D’Introna, die gerade im Theater Metronom in Hütthof vor der Premiere am Freitag, 14. April, den letzten Feinschliff erhält, nur bedingt zu tun. „Hoffentlich sehen die Zuschauer das ‚&‘ und kommen nicht mit falschen Erwartungen“, meint Schauspieler Moritz von Zeddelmann, der bei dieser Produktion die Regie übernommen hat. Seine Idee war es auch, die Rollen der beiden verfeindeten Krieger, die im Mikrokosmos mitten auf dem Meer als Zweckgemeinschaft aufeinander angewiesen sind, mit Frauen zu besetzen: „Aus dieser Perspektive ist die Geschichte noch nicht so oft erzählt worden!“

Als ihn Metronom-Betreiberin Karin Schroeder mit der Umsetzung des Stoffes beauftragte, war der aus Serien wie „Bettys Diagnose“ oder „Unter Gaunern“ bekannte Fernsehstar sofort angetan – „aktueller könnte das Thema Krieg und die Notwendigkeit, aufeinander zuzugehen, nicht sein!“. Schauspielkollegin Marija Kovco, zuletzt gemeinsam mit ihm für einige Folgen „Rosenheim-Cops“ vor der Kamera, erwies sich als Traumbesetzung: „Nicht viele können die Rolle durchgehend in einer fremden Sprache durchziehen“, so von Zeddelmann, den auch die klangliche Nähe der Muttersprache der gebürtigen Kroatin zu den osteuropäischen Sprachen überzeugte. Die gerade nach Hamburg gezogene 35-Jährige sagte sofort zu – nicht nur wegen der Rolle. Sondern auch, „weil ich Moritz kannte und da ein 100-prozentiges Vertrauen herrscht.“

Das brauchen sie und ihre Kollegin Johanna Haas auch: „Als Moritz uns fragte, ob wir schwindelfrei seien und leicht seekrank würden, ahnten wir noch nicht, was auf uns zukommt“, schmunzelt die die Schneverdingen ansässige Musicaldarstellerin. Erst später erfuhren beide, dass sie das gesamte Stück auf einer schräg geneigten Drehscheibe spielen. Die wurde von Metronom-Mitbegründer Andreas Goehrt ersonnen, der einmal mehr für das ebenso geniale wie minimalistische Bühnenbild verantwortlich zeichnet: „Mir war klar, dass die Dynamik der beiden, die nur überleben können, wenn sie harmonieren, auch eine optische Metaebene braucht“, so Goehrt.

Mit einfachen Mitteln stellt Marija Kovco dar, wie sie nach dem Abschuss ihres Kampfbombers fast im Meer ertrank. © -

So wird das Agieren der beiden nicht nur metaphorisch, sondern auch ganz praktisch zum Balanceakt. Und nicht nur die Protagonistinnen im Stück, sondern auch die beiden Schauspielerinnen mussten sich erst aneinander und die ungewöhnlichen Bühne herantasten: „Geht die eine einen Schritt, muss man reagieren, sonst geht’s rund – manchmal dreht sich abends im Bett noch alles“, schmunzelt Kovco.

Eingreifen muss von Zeddelmann am 26. von insgesamt 30 Probentagen kaum noch – die beiden Akteurinnen sind inzwischen eingespielt, die Atmosphäre bei den Proben ist entspannt, ganz im Gegensatz zur Unterschenkelmuskulatur. Dass die beiden Akteurinnen auf der Bühne brüllen und kämpfen dürfen, ist für beide eine erfrischende Abwechslung: „Ich mag diese Körperlichkeit und die Möglichkeit, einmal eine andere Seite auszuleben“, erzählt die Starnbergerin Kovco, die für ihre Ausbildung zur Stunt-Fighterin in den hohen Norden gezogen ist. Für Haas wiederum sind die Kampfszenen nach Märchen und Musicals eine neue Herausforderung, aber auch der Tiefgang des Stückes nach viel Boulevard im Weyher und Schmidt´s Theater.

Die Aufführung „Robinson & Crusoe“ feiert am Freitag, 14. April, ab 20.30 Uhr im Theater Metronom in Hütthof Premiere, weitere Vorstellungen: Samstag, 15. April, ab 20.30 Uhr und Sonntag, 16. April, 19.30 Uhr. Karten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15) können telefonisch über das Kartentelefon unter 04262/1399 vorbestellt werden.

Wie aus anfänglicher radikaler Feindschaft und geballter Aggression und trotz des Fehlens einer gemeinsamen Sprache eine vorsichtige Annäherung wird, das beschert viele intensive Momente – mal laut und actiongeladen, mal berührend, oft skurril bis urkomisch. Und auch poetisch: Wenn sich die beiden Mütter von Söhnen fast gleichen Alters am Ende in selbst gefalteten XL-Papierbooten auf den Weg nach Hause machen, dann macht das Hoffnung – auch jenseits der sich drehenden Bretter, die am kommenden Wochenende die Welt bedeuten.