Ja zur Inklusionskutsche

Drei Kaltblüter aus Buchholz ziehen demnächst ein barrierefreies Gefährt

+ Eine Kutschfahrt macht Spaß, nur das Einsteigen ist nicht immer für jeden Menschen möglich. Foto: Leeske

Visselhövede/Buchholz - Von Henning Leeske. Die lokale Aktionsgruppe (LAG) hat die Förderung der Inklusionskutsche beschlossen. Lothar Gonschor ist mit seinem Pferdemobil von seinem Standort in Buchholz aus in der Region unterwegs, um Reisegruppen einen unvergesslichen Tag zu ermöglichen. Allerdings sei das Problem, dass die Kutsche nur einigermaßen mobilen Menschen zugänglich ist. Fahrgäste im Rollstuhl beispielsweise schaffen es nicht an Bord.