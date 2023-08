In Visselhövede gesucht: Ideen für gemeinsames Schwitzen

Von: Jens Wieters

Teilen

Rita Gerke hat die Idee, einen Saunaverein zu gründen, der die öffentliche Einrichtung wieder reaktiviert. Sie sucht jetzt Mitstreiter. © Wieters, Jens

Rita Gerke will in ihrem Wohnort die öffentliche Sauna reaktivieren. Dabei überlegt sie auch, einen Verein nach dem Bomlitzer Vorbild zu gründen. Denn dort funktioniert ein solches Modell bereits.

Visselhövede – Wahlweise bei 88 oder 80 Grad gemeinsam schwitzen, anschließend auf dem Dachgarten die frische Luft genießen und dann ein kleines Nickerchen im Ruheraum machen. Schön waren die Zeiten in der öffentlichen Sauna des Visselhöveder Hallenbads. Doch die sind lange vorbei. Aber jetzt hat Rita Gerke von der SPD-Fraktion im Stadtrat die Idee, das Saunieren wieder möglich zu machen – unter der Trägerschaft eines Vereins. „Die Planungen stecken zwar noch in den Kinderschuhen, aber vielleicht bekommen wir das ja irgendwie hin“, so die Heelsenerin, die sich beim Saunaverein in Bomlitz mal umgehört hat, „wie die das dort auf die Reihe bekommen haben“.

Denn vonseiten der Stadt und der Visselhöveder Politik ist nicht zu erwarten, dass die bestehende Sauna einfach so wieder geöffnet wird. Während der Corona-Pandemie war saunieren nicht erlaubt und da vor allem die Sanitäranlagen im Saunabereich schon sehr abgenutzt und sogar marode waren, hatten Stadt und Politik seinerzeit beschlossen, die Sauna nicht wieder zu öffnen. Die seit Jahren rückläufigen Besucherzahlen und der teure Strom hatten zur Entscheidungsfindung beigetragen. Seitdem werden die Räumlichkeiten als Lagerraum für das Schwimmbad-Team genutzt, die Saunöfen sind schon lange kalt und Duschen abgedreht.

Gesucht werden Saunafans

„Was wir zunächst brauchen, ist eine Handvoll Interessierter, die sich ein Stück weit mit einbringen und Ideen entwickeln“, so Gerke, bei der sich Saunafans gerne unter der Rufnummer 04262/2489 melden dürfen.

Ob nun die alte Saunaanlage durch einen Verein reaktiviert wird oder auf dem üppigen Freigelände Fasssaunen aufgestellt werden, die Überlegungen und Planungen könnten dann Stück für Stück entwickelt werden. „Klar ist nur, dass die Stadt bei den Energiekosten nicht zur Kasse gebeten werden darf und auch das Schwimmmeister-Team nicht übermäßig belastet wird.“

In Bomlitz klappe das recht gut. Zwar seien es ein paar ander Voraussetzungen, weil der Saunverein seine Schwitzmöglichkeit im Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt habe und nicht in einem Hallenbad, aber es gehe einfach um die Lösung eines Problems.

Ein Zeitungsbericht aus besseren Zeiten, als in der Sauna noch mit Birkenzweigen gewirbelt wurde. © Wieters, Jens

60 Mitglieder hat demnach der Verein in Bomlitz, die bisher einen Monatsbeitrag von 25 Euro gezahlt haben, der sich aber voraussichtlich erhöhen wird. Von dem Geld wird der monatliche Abschlag von 1 500 Euro für Energie und Reinigung an die Stadt Walsrode gezahlt. „Gäste zahlen in diesem Jahr pro Saunabesuch 15 Euro. Es gibt einen Umkleideraum, eine Sauna, vier Duschplätze, einen Ruheraum, ein Tauchbecken und einen Außenbereich mit Liegen“, hat Gerke in Erfahrung gebracht. Bei der Temperatur habe man sich auf 80 Grad geeinigt und der Ofen schalte sich per Zeituhr selbstständig ein und aus. Sauniert wird von 15 bis 21.30 Uhr, montags und mittwochs die Frauen, dienstags und donnerstags die Männer und freitags gemischt. Gerke: „Jedes Mitglied dort hat einen Schlüssel und kann auch das Geld der Gäste kassieren, das sicher in einem Safe verwahrt wird.“

Erste Ideen stehen bereits fest

So oder ähnlich könne auch in Visselhövede verfahren werden. „Und zu den Öffnungszeiten des Hallenbades haben wir mit der Schwimmmöglichkeit noch ein weiteres großes Plus. Und wenn der Badebetrieb endet, werden einfach die Türen zum Stiefelgang und von der Sauna ins Bad vom Personal verschlossen. Baulich müssen wir also nur die Sanitäranlagen wieder in Ordnung bringen, wenn wir die bestehende Sauna aufpeppen wollen“, sagt Gerke.

Bürgermeister Andre Lüdemann hat bereits von diesen Plänen gehört und „steht dem Ganzen auch positiv gegenüber, wenn sich eine Art Verein für die Trägerschaft“ finde. „Ich würde zwar eher Fasssaunen im Außenbereich favorisieren, die mit Holz geheizt werden, könnte aber auch mit der anderen Lösung leben.“

Und ebenso wie Gerke hofft auch Lüdemann, dass sich vor allem die Leute aufraffen und mithelfen, dass gemeinsames Schwitzen wieder möglich ist, die sich über die Schließung damals vehement beschwert hatten. „Wenn jeder ein kleines bisschen etwas bewegt, schaffen wir zusammen viel für Visselhövede, und sei es erst mal nur eine Sauna. Also bitte anrufen“, appelliert Rita Gerke an ihre Mitbürger.