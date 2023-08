Patenkind aus Ägypten besucht Ehepaar Dreier in Schwitschen

Von: Angela Kirchfeld

Teilen

Viel Arbeit für einen Besuch: Lars Klingbeil (v.l.), Büroleiterin Caroline Dembowski, Shimaa Mohamed und Traute Dreier. © Privat

Einfach war es nicht, aber nach viel Papierkram durften Traute und Wolfgang Dreier aus Schwitschen ihr Patenkind Shimaa Mohamed aus Ägypten in die Arme schließen.

Schwitschen – Urlauber gibt es zurzeit auch in Visselhövede viele – oft um die jetzt anstehende Heideblüte in den Nachbargemeinden zu bestaunen. Dort war Shimaa Mohamed zwar noch nicht, aber ansonsten hat sie schon viel von der Region rings um Visselhövede kennengelernt. Und darüber freut sich das Schwitscher Ehepaar Traute und Wolfgang Dreier, bei dem die junge Ägypterin zu Gast ist. Und das ist schon etwas Besonderes, denn es ist nicht selbstverständlich, dass eine junge Frau aus dem nordostafrikanischen Land alleine verreist und dann auch noch einen ganzen Monat von Zuhause weg ist. „Eigentlich wollten wir, dass sie länger bleibt, aber zwei Monate Aufenthalt wurde ihr nicht genehmigt. Der erste Antrag wurde vom Auswärtigen Amt strickt abgelehnt“, berichtet Traute Dreier.

Sie und ihr Mann Wolfgang lernten während ihres Urlaubs vor rund zehn Jahren Shimaa Mohamed im Touristenort Hurghada kennen. „Sie war damals 13 Jahre alt und mit vier Freundinnen unterwegs“, erinnert sich Traute Dreier. Beim Fotoshooting wurden Visitenkarten ausgetauscht, die Oldtimerfan Wolfgang immer mit sich trägt. Die junge Frau hat sich schon bald zurückgemeldet und seitdem besteht der Kontakt.

„Von da an hat sich mein Leben total verändert“, so die junge Ägypterin, die ihren Eltern ihre neuen Freunde aus Norddeutschland ebenfalls bereits vorgestellt hat. Sie erzählt von ihrem Traum, nach der Schule zur Uni gehen und Lehrerin werden zu wollen. Auch das ist für Frauen wiederum keine Selbstverständlichkeit im patriarchalisch geprägten Ägypten. „Doch wir waren uns einig, dass wir diesen Wunsch gerne erfüllen möchten und haben eine Patenschaft übernommen“, erklärt die Schwitscherin, die mit ihrem Mann seit 27 Jahren rund zwei Mal im Jahr ans Rote Meer und den Nil reist.

Hier bin ich so glücklich, fühle mich frei und die Menschen sind so nett, freundlich und hilfsbereit – irgendwie ganz anders, als mir vorher berichtet worden war.

Auch den Wunsch ihres Patenkindes, einmal im Leben Deutschland zu besuchen, wollten sie ihr erfüllen und haben 2021 die Ausländerbehörde des Landkreises angeschrieben. Doch einfach gedacht, ist nicht einfach erledigt in Deutschland. „Da Shimaa hier keine Verwandtschaft hat, ist ein Bürge nötig. Wir mussten eine Verpflichtungserklärung unterschreiben und sicherstellen, dass ein Rückflug stattfindet.“ Es sei ein langer Weg gewesen, der mit viel Papierkram gepflastert war, so die Dreiers.

„Da unser erster Antrag abgelehnt wurde, haben wir uns an Lars Klingbeil gewandt, der im vergangenen Jahr zu einem Termin in Neuenkirchen war. Er hat uns seine Hilfe zugesichert“, so Traute Dreier.

Und für den SPD-Bundesvorsitzenden und seine Büroleiterin Caroline Dembowski war es nicht nur ein leeres Versprechen, sondern sie haben dafür gesorgt, dass Dreiers ihr Patenkind direkt an deren 23. Geburtstag am Flughafen Hannover in die Arme schließen konnten. Im Schwitscher Gästezimmer wurde sie mit Luftballons, Geschenken und allem drum und dran begrüßt.

„Was für eine Überraschung“, freute sich die 23-Jährige mit glänzenden Augen. Sie schwärmt von Deutschland, der schönen Gegend, den Häusern und vor allem der guten Küche von Traute Dreier. „Hier esse ich riesige Portionen, während ich in Ägypten kaum etwas runter bekomme“, berichtet die junge Ägypterin, die wegen dieser Problematik auch beim Arzt war.

„Hier bin ich so glücklich, fühle mich frei und die Menschen sind so nett, freundlich und hilfsbereit – irgendwie ganz anders, als mir vorher berichtet worden war.“ Das beeindruckendste Erlebnis für sie war bisher aber nicht der Besuch in der Millionenstadt Berlin, sondern einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren: „Die schöne Landschaft, die Blumen, die Weite, der blaue Himmel sind einmalig und auch der Regen ist toll.“ Sie genießt es, in Dreiers Garten im Liegestuhl die Vögel und die Eichhörnchen zu beobachten. Dennoch wurden kleine Touren unternommen. „Wir waren unter anderem im Serengeti-Park, in Hamburg und Celle und haben den Vissel-Freitag besucht.“

Mit Patrick Nürge, dem Enkel der Dreiers ging es auch nach Berlin, um sich bei Lars Klingbeil persönlich zu bedanken. „Es war eine schöne Zeit in Berlin, aber es sind zu viele Leute dort“, berichtet Shimaa Mohamed.

Daher war die angehende Lehrerin froh, wieder zurück im überschaubaren Schwitschen zu sein. Ihr Wunsch ist es, dort vielleicht mal Fuß zu fassen und vor allem, dass „die ganze Familie Dreier zu mir nach Ägypten kommt, wenn ich mal heirate“. Aber eines müsse ihrem Zukünftigen klar sein: „Ich bestehe darauf, dass ich weiter arbeiten darf, sonst wird das nichts mit der Hochzeit.“ Ein Selbstbewusstsein, dass sie sicher auch dank ihrer Paten erworben habe, so Mohamed.