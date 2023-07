Visselhöveder Auszubildende ist top in Niedersachsen

Von: Jens Wieters

Die 22-jährige Kathleen Nadolny (l.) hat ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten mit einer der besten Leistungen in ganz Niedersachsen beendet. Sehr zur Freude ihrer Chefin Susanne Armbrust. © Wieters

Kathleen Nadolny hat ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten bei der DBB Data in Visselhövede als eine der besten in ganz Niedersachsen beendet.

Visselhövede – Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Lohnsteuer: Was Unternehmern und Angestellten gleichermaßen den Schweiß auf die Stirn treibt und oftmals ein Brief mit sieben Siegeln für sie ist, erledigt Kathleen Nadolny quasi im Vorbeigehen. Denn die 22-Jährige ist eine der beiden besten Auszubildenden zur Steuerfachangestellten des Jahres in ganz Niedersachsen.

Neben dem besten Zeugnis der Steuerfachschule in Hannover hat die junge Frau auch 97 Prozent der komplexen Aufgaben in drei schriftlichen Prüfungen und einer mündlichen Abfrage gelöst. Logisch, dass sie jetzt in ihrem Ausbildungsbetrieb, der Visselhöveder Steuerberatungsgesellschaft DBB-Data, einen Angestelltenvertrag unterschrieben hat.

Alles, was mit Steuern zu tun hat, ist unglaublich vielseitig und man muss sich in die Situation des jeweiligen Mandanten hineinversetzen können.

„Nach dem Abitur im Bereich Wirtschaft an den BBS Rotenburg kam für mich ein Studium nicht infrage“, sagt die Rotenburgerin, die jeden Tag an die Vissel pendelt. „Klar, die Schule hat schon Spaß gemacht, aber es hat dann auch gereicht und ich wollte lieber gleich eine Ausbildung absolvieren und mich ins Arbeitsleben stürzen.“

Aber warum gerade trockene Zahlen und noch drögere Gesetzestexte? „Das glauben viele, aber alles, was mit Steuern zu tun hat, ist unglaublich vielseitig und man muss sich auch in die Situation des jeweiligen Mandanten hineinversetzen können“, sagt die Hobby-Golferin, die schon während ihrer Schulzeit ihrer Mutter über die Schulter geguckt hatte, wenn sie die „Steuern“ ihres Familienunternehmens in der Reisebranche bearbeitet hat. „Dort habe ich erste Einblicke gesammelt und spätestens in der zwölften Klasse stand für mich der Berufswunsch fest.“

Viele Bewerbungen brauchte Nadolny damals nicht zu schreiben, denn zum einen gab es den persönlichen Kontakt zum Visselhöveder Steuerberatungsbüro und zum anderen suchen dessen beide Chefinnen Susanne Armbrust und Sandra Nieber händeringend Auszubildende zur Verstärkung ihres mittlerweile auf mehr als 50 Mitarbeiter angewachsenen Teams. „Auch für das kommende Ausbildungsjahr können wir noch zwei junge Leute gebrauchen“, sagt Armbrust, die nicht nur die Azubis nach besten Kräften in allen Bereichen unterstützt, sondern auch nach der Ausbildung haben die Angestellten diverse Fortbildungsmöglichkeiten in allen Bereichen des doch etwas komplizierteren Steuerrechts, das „sich je nach politischer Wetterlage gefühlt fast täglich ändert“, so Armbrust, die seit rund 40 Jahren kontinuierlich ausbildet. Und darum würden natürlich Spezialisten wie eben Kathleen Nadolny dringend gebraucht.

Die Bewerber sollten schon Spaß an Zahlen und Mathematik haben und Zusammenhänge verstehen können.

Voraussetzung für eine Ausbildung in ihrem Hause sei nicht „unbedingt das Abitur“, auch ein guter Realschulabschluss würde schon ausreichen. „Die Bewerber sollten aber natürlich Spaß an Zahlen und Mathematik haben und Zusammenhänge verstehen können. Den Rest bekommen sie von uns vermittelt“, so Armbrust, die während der Corona-Pandemie auch mit der bei ihr ehemals nicht beliebten Home-Office-Regelung leben musste. „Aber bei diesem Thema habe ich meine Meinung ein wenig geändert, obwohl fast alle unsere Mitarbeiter lieber im Büro arbeiten, weil der Teamgedanke im Unternehmen doch sehr im Vordergrund steht.“

Der hat auch Kathleen Nadolny bewogen, den neuen Vertrag sofort zu unterschreiben, „weil es coole Kollegen sind und ich alle Möglichkeiten der Weiterbildung habe“. So könne sie schon bald den Titel eines Steuerfachwirts erwerben, sich zur Bilanzbuchhalterin weiterbilden oder vielleicht doch noch mal studieren, um Steuerberaterin zu werden. Zunächst spezialisiert sie sich bei der DBB-Data aber auf den Bereich Umsatzsteuer, auch, „weil man dann auch sehr viel persönlichen Kontakt mit den Mandanten hat“.

Und ein weiterer Vorteil ihres Jobs ist natürlich ebenfalls nicht von der Hand zu weisen: Am Ende des Tages müssen auch Steuerfachangestellte Steuern zahlen. Und wenn man dann weiß, wie es geht, nicht zu viel zu berappen, ist es umso besser.