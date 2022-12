Es muss nicht immer Gans sein: Jäger setzen auf Direktvermarktung ihres Wildbrets

Von: Jens Wieters

Monika Jäger und Rainer Baden präsentieren Wildstücke. Zu Weihnachten ist immer noch Rehrücken der Renner. © -

Die Direktvermarktung von Wildbret hat in der vergangenen Zeit enorm an Bedeutung gewonnen. Einer, der das Geschäft praktiziert, ist ein Jäger aus Nindorf.

Nindorf – Vorsichtig legt sich Rainer Baden das Stück Wild in dem weiß gekachelten Schlachtraum zurecht, greift zum scharfen Messer und ruckzuck hat die Klinge durch den geübten Schnitt ein paar Fasern Fettgewebe aus dem Rest des Rehrückens entfernt. Küchenfertig ist das Festmahl zu Weihnachten. Jetzt wird das zwei Kilo schwere Stück nochmal sorgfältig gewaschen, danach arbeitet die Vakuumiermaschine und dann geht es ab damit in den Gefrierschrank. „Schließlich haben wir noch einige Stücke am Haken hängen“, sagt Baden und verweist auf das frisch geschossene Damwild, das bei vier Grad Celsius in einer Kühlzelle auf die Weiterverarbeitung wartet.

Szenen wie diese sind in der wald- und wildreichen Region des Landkreises Rotenburg keine Seltenheit mehr, denn immer mehr Jäger vermarkten ihr Wildbret selber. Und davon gibt es im Landkreis genug: Rund 1 500 Wildschweine, 6 000 Rehe und 2 000 Stück Damwild werden im gesamten Landkreis im Schnitt pro Jahr geschossen. Und viel davon landet auf den Tellern der Wildfleischliebhaber.

„Denn eines muss man ganz klar sagen: Mehr Bio geht nicht“, stellt Rainer Baden klar, der für die Verarbeitung der Tiere immer wieder mal die Räumlichkeiten nutzen kann, die Visselhövedes Hegeringleiter Hans-Jürgen Ohlhoff und dessen Frau Monika Jäger auf dem Nindorfer Ohlhoff-Hof errichtet haben. Hier gibt es neben dem Aufbrechraum und dem Kühlraum auch einen Bereich zum Zerlegen des Wildes aus dem Revier.

Nach dem Aufbrechen landet das Wild in einer Kühlkammer. © -

„Reh, Wildschwein und Damwild haben keinen Transportstress. Sie haben sich nur von dem ernährt, was sie im Wald gefunden haben, und auch der Tod tritt nach dem Schuss in Millisekunden ein“, berichtet Jäger Baden und schwärmt von Wildfleisch, das er ganz sicher als die „bessere Alternative“ zur Weihnachtgans ansieht.

Auch die Verarbeitung der Tiere geschieht nicht erst nach vielen Stunden, sondern „sofort nach dem Schuss“. Das Wild wird in die extra eingerichteten, hygienisch einem OP-Saal ähnelnden und regelmäßig von den Behörden überprüften Räume gebracht, mittels Winde unter die Decke gehievt und „aufgebrochen“, wie die Jäger das Entfernen der Innereien nennen. „Dabei kann man schon genau sehen, ob die Organe alle einwandfrei in Ordnung sind“, erzählt Baden, der wie alle anderen Jäger auch, schon vom Hochsitz aus das Wild beobachtet, ob es „irgendwelche Verhaltensaufälligkeiten“ hat, was auch auf Krankheiten hindeuten könnte. „Diese Tiere werden dann vorrangig der Natur entnommen, aber natürlich nicht verarbeitet.“

„Der Klassiker Rehrücken ist immer noch der Renner“

Sind Herz, Darm und Niere raus, wird das Wild mit Wasser ausgespült und in die Kühlkammer gehängt, wo das Fleisch reifen kann. „Das ist nicht anders als bei einem guten Rindersteak.“

Sind die Fachleute der Ansicht, dass die richtige Zeit gekommen ist, wird aus dem Muskelfleisch der Tierkörper Wildgulasch oder eben Rehrücken. „Der Klassiker ist immer noch der Renner – nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu Ostern und wird von den Kunden auch entsprechend oft verlangt.“ Auch Wildschwein schmecke den Menschen der Region offenbar sehr gut.

Bei den Nutrias sei die Nachfrage allerdings ein wenig zurückhaltender. Baden vermutet, dass es daran liegen könne, dass diese Tiere aus der Familie der Ratten stammten und darum nicht so angesagt seien. „Obwohl der Geschmack mit Hühnchenfleisch zu vergleichen ist“, betont der Nindorfer, der aber auch der Meinung ist: „Es geht nichts über Rehrücken. Der ist so zart, dass er nur kurz angebraten werden muss. Eine echte Delikatesse.“

Natürlich kann nicht jedermann einfach eine Wildverarbeitung irgendwo im Hinterhof aufmachen. Denn die Jäger müssen sich dafür als Lebensmittelunternehmer registrieren lassen und die notwendigen Räume zur Verfügung haben. Außerdem haben sie noch eine Menge Verwaltungsarbeit zu erledigen. „Jedes erlegte Stück Wild bekommt eine Nummer. Es wird genau dokumentiert, wer es erlegt hat, wo und wann das geschehen ist und mit welcher Munition, ob bleifrei oder bleihaltig“, informiert Baden. Natürlich erscheinen dort auch die Betriebe, die Reh und Co. weiterverarbeiten und auch jedes Stück Fleisch bekommt wieder eine Nummer. „Transparenter und nachvollziehbarer geht es nicht. Das ist in unserer Waldfleisch-App genau zu sehen.“

Wie in einer Schlachterei für Weidetiere wird Wildfleisch verarbeitet. Dabei gehört der geübte Schnitt mit einem scharfen Messer natürlich dazu. © Wieters

Die Vorzüge des Wildfleischs hat mittlerweile auch die Politik eingesehen. Seit Mai 2020 gibt es einen Erlass des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums, der den Jägern erlaubt, ihr Wildbret und deren Erzeugnisse direkt zu vermarkten. Der damaligen Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) war es wichtig, dass „Wild für die Gewinnung von Lebensmitteln erlegt wird und nicht in der Tierkörperverwertung endet“. Die Abgabe der Wildprodukte darf jedoch nur an Endverbraucher erfolgen – entweder am Wohnort des Jägers oder über einen lokalen Marktstand im Umkreis von weniger als 100 Kilometern um den Wohnort des Jägers oder dem Erlegungsort.

„Auf jeden Fall ist das Wildfleisch eine echte Alternative zu Weihnachten, aber nicht nur dann. Probieren Sie es aus“, wirbt Baden im Namen aller wildbretverarbeitenden Jäger.

Online einkaufen Das Wildfleisch verkaufen Jäger ab Hof. Sie gehen auf Wünsche wie Zerlegung in Teilstücke oder einen Liefertermin ein und helfen mit Rezepten und Tipps für die Zubereitung weiter. Adressen von Direktvermarktern in der Nähe gibt es in einer „Waldfleisch-App“ für das Handy. Über ein komfortables System können die Produkte bestellt werden, auch Termine kann man über die App buchen. Die wurde von der Jägerschaft Verden initiiert. 4800 Jäger sind auf dieser Plattform registriert.