Immer im Einsatz für die Senioren

VdK-Chef Sündermann sucht Nachfolger / An Unterstützung mangelt es nicht

+ Helmut Sündermann - Foto: aki

Visselhövede - „Ich will aktiv dabei sein und nicht nur Kaffeekränzchen veranstalten“, so der Rosebrucher Helmut Sündermann, der seit fast einen Jahr Vorsitzender des Visselhöveder Sozialverbands VdK ist. „Wie die Jungfrau zum Kinde!“, lautet die Antwort, wenn man den 68-Jährigen fragt, wie er dazu gekommen ist.

Durch seine Aktivitäten bei der Awo, unter anderem als Kassenwart im Kreisverband Rotenburg und vor allem durch sein Engagement im Seniorenbeirat, ist er bekannt. Besonders der Seniorenrat liegt dem Rosebrucher am Herzen. Er ist nicht nur Visselhövedes Vorsitzender, sondern Chef im Kreisverband und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft im Landesvorstand.

„Es gibt viele, die sich nicht zu helfen wissen und ich kann es einfach nicht sehen, wie teilweise in unserem Land mit den sogenannten Sozialschwächeren umgegangen wird. Da muss ich einfach Handeln und will aktiv dabei sein und den Finger in die Wunde legen“, betont Sündermann, der aufgrund seiner vielen Ämter jetzt einen Nachfolger als VdK-Vorsitzender sucht. „Es kommt in den nächsten Jahren viel auf uns zu. Besonders, was die Pflege älterer Menschen betrifft. Da muss einiges aufgearbeitet werden.“ Unterstützung erhält der Vorsitzende und dann natürlich auch sein Nachfolger bei der Vorbereitung und Planung von seinen Vorstandsmitgliedern wie unter anderem Edith Wulf, Margret Bigalke und Karl-Heinz Nitz.

Rund 20 Arbeitsstunden in der Woche bringen die Ehrenämter für Sündermann mit sich. „Mal ist es eine Stunde am Tag, mal sind es zehn Stunden. Aber das ist mir die Sache wert.“

Das nächste Treffen des VdK ist die Jahreshauptversammlung am Sonntag, 5. Februar, ab 15 Uhr im Jeddinger Gasthaus Vollmer. „Es wäre schön, wenn sich dann ein Nachfolger finden würde“, hofft Sündermann. - aki