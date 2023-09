Interessengemeinschaft pro Radweg Kirchlinteln-Jeddingen lässt nicht locker

Von: Jens Wieters

Einige Vertreter der IG Pro Radweg vor dem neuen Banner, das in Egenbostel aufgehängt worden ist. © Wieters

Mit einer Sternfahrt am 16. September fordert die Interessengemeinschaft pro Radweg Kirchlinteln-Jeddingen mehr Tempo bei der Planung.

Egenbostel – „2026 – der Radweg kann genutzt werden“. So steht es auf dem neuen Banner, das die IG „pro Radweg – sicheres St. Pauli“ jetzt gut sichtbar für alle Verkehrsteilnehmer an der Gaststätte Waldesruh in Egenbostel angebracht hat. „Gerne hätten wir den Radweg aber schon viel früher“, sagt Ingrid Müller, Schafwinkels Ortsvorsteherin, die bereits seit „35 Jahren“ (!) für den Bau einer sicheren Verbindung für Radfahrer von Klein Linteln in der Gemeinde Kirchlinteln bis nach Jeddingen an der Landesstraße 171 kämpft. Und mit ihr mittlerweile viele, viele Radfahrer auf den beiden Seiten der Landkreisgrenzen. „Denn zwei tote Radfahrer und einige Verletzte sprechen eine deutliche Sprache“, so die Mitglieder der Interessengemeinschaft.

Treffen in Egenbostel Um ihrer Forderung nach einer schnellen Umsetzung des Radwegbaus zwischen Klein Linteln und Jeddingen Nachdruck zu verleihen, veranstaltet die IG pro Radweg am Samstag, 16. September, ab 10.30 Uhr eine Fahrradsternfahrt zur Gaststätte Waldesruh nach Egenbostel. Die Radfahrer von Visselhöveder Seite treffen sich auf dem Marktplatz Visselhövede und anschließend am Jeddinger Sportplatz. Die Kirchlintelner starten am Penny-Markt am Parkplatz an der Abzweigung nach Brunsbrock. Die Kundgebung in Egenbostel beginnt gegen 11.15 Uhr. Dann werden unter anderem die Landespolitikerin Dörte Liebetruth und Vertreter der IG über den Stand der Planungen berichten.

Sie erinnern damit an die schrecklichen Unfälle, die sich auf der etwa zehn Kilometer langen Strecken ereignet hatten. Und die Forderung, die in den vergangenen Jahren Stück für Stück auch in Hannover vernommen worden war, hatte auch die Landespolitiker Dörte Liebetruth (SPD) und Eike Holsten (CDU) mit ins Boot geholt, die die Interessen der IG an der Leine vertreten. „Zuerst war kein Geld da, dann hatten die Behörden keine Fachleute“, hoffen Müller und Bleckwedels Ortsvorsteher Heiko Twiefel sowie Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann, dass die Zeitschiene auf dem Banner „mindestens eingehalten“ wird.

Laut Müller sehen die Planungen einen Bau nördlich der Landesstraße vor, „was auch Sinn ergibt, weil die Radler dann nicht mehrmals die Seite wechseln müssen. Während in Jeddingen nicht mal eine Handvoll Grundstückseigentümer ein paar Quadratmeter abgeben müssen, sind es Kirchlintelner Seite allerdings 33.

Die Forderung nach einem Lückenschluss des Radwegnetzes ist schon mehr als drei Jahrzehnte alt. Denn zwischen Klein Linteln und Jeddingen müssen Radfahrer vom gesicherten Weg aus auf die desolate und auch für Radler gefährliche Fahrbahn wechseln, auf der neben Autos auch viele schwere Lkw unterwegs sind, die die Maut auf der Autobahn 27 sparen wollen. „Dann kann es einem als Radfahrer angst und bange werden“, so die IG. Und zu der gehören auch viele Kinder, die die Sportplätze in Jeddingen und Brunsbrock nutzen. „Darum hoffen wir, dass es jetzt endlich mit den Planungen vorangeht.“