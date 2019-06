Ideen für den Primar Campus

Visselhövede – Und weiter geht es mit der Planung des Visselhöveder Primar Campus‘, der eine Kindertagesstätte und Klassenräume für die Grundschule vorsieht und möglichst schnell in etwa an der Stelle gebaut werden soll, wo jetzt noch der Anbau der Kastanienschule steht und die Busse auf die Schüler warten. Denn morgen ab 16 Uhr tagt zunächst der Bauausschuss in anderen Angelegenheiten, ab 17 Uhr dann gemeinsam mit dem Schulausschuss im Rathaus. Allerdings wird es zwischendurch eine kleine Pause für die Zuhörer geben, weil der Bauausschuss auch einen nichtöffentlichen Teil im Programm hat.

Danach könnte es aber durchaus wieder ein wenig hitziger zugehen, denn die Politiker haben eine lange Tagesordnung abzuarbeiten. So geht es unter anderem um die Planungsabstimmung zum Freigelände und dem eigentlichen Gebäude.

Denn die Fußwege der Schüler zu den Bussen müssen ebenso geplant werden wie die Bushaltestelle an sich, die an dem bisherigen Parkplatz vor der Sporthalle Auf der Loge gebaut werden soll. Während der Bauphase muss der Busverkehr umgeleitet werden und auch die Parkplatzfrage wartet auf Klärung. Nicht zuletzt muss der Schulanbau zunächst abgerissen werden und damit steht die Frage im Raum, wo die Kinder während des Baus unterrichtet werden sollen. Der Schulhof wird im Zuge der Arbeiten ebenfalls umgestaltet. Auch darüber werden sich die Gremien Gedanken machen müssen.

Hartmut Wallin (Grüne) hat es im Vorfeld schon getan und gleich eine ganze Reihe von Anträgen eingereicht, die während der Sitzung diskutiert werden sollen.

So möchte der Schwitscher, dass alle Wege, die von den Schülern genutzt werden „mindestens drei Meter breit gebaut werden“. Dabei sollte der Abstand zu den Straßen und Parkplätzen mindestens einen Meter betragen.

Während der Bauphase muss der Geräteschuppen, der jetzt noch zwischen der Sporthalle und dem Kindergarten Fabula steht, abgerissen werden. Das sieht auch Wallin so, will den Schuppen nach dem Ende der Bauarbeiten an selber Stelle aber wieder errichten lassen.

Auch zu den Toilettenanlagen im Primar Campus hat der Grüne bereits Ideen entwickelt und fordert in den Sanitärräumen für beeinträchtigte Kinder jeweils eine Dusche mit Bodenabfluss und flexiblen Wandvorrichtungen. Während die Verwaltung zunächst die Klos der Grundschule während der Neubauphase erhalten lassen möchte, will Wallin die „Schülertoiletten abreißen und durch eine Übergangslösung ersetzen lassen“.

Von dem eigentlichen Neubau hat Wallin auch seine Vorstellungen von Änderungen der Pläne: „Der Kita-Bereich wird auf die Länge des ersten Obergeschosses verkürzt und es werden keine Ausgänge an der Giebelwand vorgesehen. Die Sozialräume für die Angestellten der Kita werden in das erste Obergeschoss verlegt. Der Funktionsraum der Schule kommt in den ehemaligen Werkraum des Bestandsgebäudes.“

Die Liste der Änderungen hat Wallin aber noch um folgende Punkte erweitert: Der Vorbau zum Schulhof, zu dem der Eingang und das Treppenhaus gehören, wird um 1,5 Meter gekürzt und nur bis in das erste Obergeschoss erstellt. Der Fahrstuhl wird neben dem Treppenhaus geplant. Alle Flure werden verkleinert. Die eingesparten Flächen werden zum Teil zur Vergrößerung der Klassen- und Gruppenräume genutzt. Hilfsweise wird eine Krippengruppe weniger eingerichtet und eine Krippengruppe in Wittorf belassen.

„All diese Punkte sparen Kosten und sorgen für eine großzügige verkehrliche Erschließung“, begründet Wallin seine Anträge.

Weil es während der vergangenen Sitzung des Schulausschusses bereits heftigen Streit bezüglich der erneuten Verschiebung der Sanierung der Toilettenanlagen an der Oberschule gab, weil Lehrer und Eltern vermuten, dass die Haushaltsmittel für die Schulen nur in den Primar Campus gesteckt werden, hat Wallin auch dafür eine Lösung parat: „Beginnend mit dem Jahr 2019 wird jährlich eine Schülertoilettenanlage der Oberschule erneuert.“ Der Ratsherr denkt pragmatisch auch darüber nach, wo die Schüler unterrichtet werden, die ihre Räume im 70er-Jahre Anbau der Kastanienschule wegen des Abrisses verlassen müssen: „Die vierten Klassen der Grundschule werden während der Bauzeit in die Oberschule ausgelagert.“