Hunde trainieren den Ernstfall

Visselhövede – Ein ganz normaler Trainingsabend auf dem Gelände der Johanniter-Rettungshundestaffel hat es in sich. Eben noch brav bei Fuß und schon geht es los. Der Vierbeiner startet auf Befehl des Rettungshundeführers die Suche und zeigt nach Erfolg lautstark an, dass er den Gesuchten gefunden hat. Als Beuteersatz dient die Beißwurst, die aus reißfestem Textil besteht. Wurst ist daher nur eine symbolische Bezeichnung, da es dem Hund nur um die „Beute“ gehe. „Ein Hund ist eben auch nur ein Mensch“, sagt Joachim Raddatz, der seit 50 Jahren Rettungshundeführer und Leiter der Visselhöveder Staffel ist.

In Verlängerung der Mühlenstraße steht den Hunden und ihren Besitzern ein riesiges Trainingsgelände zur Verfügung. Mit Trümmerlandschaften, die tatsächlich Ähnlichkeiten mit einem Erdbebengebiet haben. Dazu gehört ein Röhrensystem mit insgesamt 250 Metern Länge, das derzeit in der Endausbauphase sei und bald komplett fertiggestellt werden soll. „In einer Großstadt wäre der Platz hier voll mit Hunden und deren Hundeführern, weil der Platz so schön ist“, sagt Raddatz selbstbewusst. Denn in Visselhövede fehlen noch Mitstreiter auf zwei beziehungsweise vier Beinen. „Wir brauchen Hunde mit den Besitzern und weitere Helfer, die Freude daran haben mit Tieren ihre Freizeit zu verbringen.“ Zurzeit könne die Staffel auf zwei erfahrene Rettungshundeführer und zwei Hundeführer in Ausbildung sowie einen Prüfungsaspiranten zurückgreifen. Um vollkommen einsatzfähig zu sein, brauche die Staffel allerdings fünf fertige Rettungshundeführer.

Der Aspirant für die gemeinsame Prüfung ist Oliver Vogt mit seinem Border Collie Ernie. „Ein bisschen hat er auch vom Berner Sennenhund“ scherzt er, als er nach der Hunderasse seines treuen Begleiters gefragt wird. Wegen der Corona-Krise konnte ihre schwierige Prüfung zum Rettungshund und Rettungshundeführer im März nicht stattfinden.

Die Prüfung sei eine ganz besondere Situation für das Gespann. Deswegen sind die Beiden schon seit Monaten auf die Folter gespannt, weil sie auf den Ersatztermin warten. „Der Hund weiß sofort Bescheid, dass jetzt die Prüfung ist. Schon heute Morgen wusste er, dass heute mit dem Training irgendwas ansteht“, so Vogt. Der Mensch müsse, anders als das Tier, auch einen theoretischen Teil der Prüfung ablegen. „Dabei geht es zum Beispiel um Einsatztaktik, aber auch die Erste Hilfe für unseren Hund, falls der sich im Einsatz oder beim Training verletzt“, sagte Vogt, der von Beruf Rettungssanitäter ist.

Bei der vorgeführten Trainingseinheit beweist der angehende Rettungshund Ernie, dass er schon bestens auf seine Einsätze vorbereitet ist. Quasi zum Warmwerden legt sich Joachim Raddatz auf den Rasen und versteckt die Ersatzbeute aus Textil. Der Border Collie mit Schweizer Einschlag soll mit lautem Bellen anzeigen, wo der Staffelleiter liegt. Keine schwierige Sache für den Vierbeiner. Als Belohnung darf er etwas mit dem Zweibeiner um die „Wurst“ kämpfen. „Alles nur ein Spiel“, so Raddatz. Denn über das Spiel werden die Hunde für ihre zukünftigen, sehr wichtigen Aufgaben trainiert. Alles geschehe freiwillig für das Tier, auch wenn es um ernste Aufträge, wie Menschenrettung gehe.

Darum geht es bei der nächsten Aufgabe. Jutta Knospe und Joachim Raddatz belegen ein schwer zugängliches Plätzchen im künstlichen Trümmerfeld, bevor Ernie das Kommando mit Richtungsanzeige für die Menschenrettung bekommt. Alles wird systematisch vom Rettungshund in spe abgesucht und innerhalb weniger Minuten hat er die Probanden gefunden und seinem Hundeführer angezeigt. „Es macht einen schon stolz, wenn der eigene Hund die gestellten Aufgaben meistert. Jeden Trainingsfortschritt schaffen wir als Team“, sagt Vogt. Halter können bei der Rettungshundestaffel mitmachen und das professionelle Training kennenlernen. Die Hunderasse sei dabei nicht so entscheidend, aber der Vierbeiner sollte nicht älter als drei Jahre sein. „Idealerweise beginnen bei uns die Hunde schon als Welpe“, so der Hiddinger Raddatz, der sich auch über Helfer ohne eigenen Hund freuen würde. lee

+ Oliver Vogt (l.) mit Border Collie Ernie und Joachim Raddatz mit Riesenschnauzer Falco auf der Trümmerlandschaft mit Röhrensystem. © -