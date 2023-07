Hütthofer Metronom: Punk auf dem Piratenplatz

Ein Novum: Die Botheler Band „Katze entlaufen“ bietet Punk mit klugen deutschen Texten und viel Wumms. © -

Trotz bescheidener Großwetterlage blieb der Piratenplatz in Hartböhn zum Auftakt des Theatersommers des Hütthofer Metronom überwiegend trocken.

Hütthof/Hartböhn – Bereits am Freitagabend fielen bei „Emmas Glück“ nur zweimal einige Regentropfen – Metronom-Macherin Karin Schroeder pausierte kurz, bis die gereichten oder mitgebrachten Regenschirme ausgeklappt und Regenponchos übergestreift waren. Und auch Erwing Rau, der am Samstagabend die „Lange Sommertheaternacht zum Vorschmecken“ eröffnete, musste bei seiner Erzählung vom Findelkind, das als Bruder Bartolo allerlei Abenteuer erlebt, nur kurz unterbrechen.

Dass die Bühne unter dem schiefen Holzdach des Saloons mit Instrumenten gefüllt war, kam dem Charakterdarsteller nur zupass, suchte er doch die Nähe zum Publikum auf den Klappstühlen. „Schon vorbei?“ fragte sich mancher der rund 60 Besucher, als Rau nach seinem mimik- und gestikstarken einstündigen Vortrag Gastgeberin Schroeder mit „La Papaya Topola“ die Bühne überlies. Auch ihre im Reich italienischer Pastoren mit Herz und Äbten mit Konkubinen angesiedelte Geschichte von Dario Fo lebte von Mimik und Gestik, aber auch von der urkomischen Fantasiesprache.

Ein Meister der Mimik: Erwing Rau verzaubert das Publikum mit der Kraft der Erzählung. © Heyne

Das gefiel auch Stefan Heitmann und seiner Familie; der Scheeßeler Landwirt, bereits im dritten Jahr Gast in Hartböhn, hatte nach getaner Arbeit Lust auf Kultur. „Da haben wir spontan geguckt, ob hier etwas los ist und hatten Glück!“ Ihm gefällt neben den Beiträgen vor allem die einzigartige Atmosphäre des urigen Platzes im „Nirgendwo bei Visselhövede“ mit den von den Hartböhner Zimmerleuten kreierten Bauten, im Zentrum die große hölzerne Kogge.

Die wurde auch anschließend von einigen Musikern der Band „Katze entlaufen“ geentert. Auch die fünf ehemaligen Botheler und Brockeler, die sich seit Schultagen kennen und 2020 eine Punkrockband gegründet hatten, sind vom Ambiente beeindruckt. Man habe nach der Veröffentlichung der ersten Songs schon einige Auftritte hinter sich – dieses Jahr in der „Villa“ Rotenburg, in Hamburg und bei kleinen regionalen Festivals – weitere Gigs, unter anderem in der Bremer Zollkantine, folgen. „Aber das hier ist schon krass“, meint Frontmann Gero, der die Band mit „Wir sind das musikalische Kontrastprogramm“ vorgestellt hat.

Kurze Schauer können dem Publikum dank gereichter Schirme und Capes den Kulturgenuss nicht vermiesen. © -

Der erste Gig der Punkrocker vor bestuhltem Publikum – kann das gutgehen? Es kann. Mit viel Energie, rotzigen Riffs und intelligenten Texten zwischen Erwachsenwerden, politischer Stellungnahme und Besingen auf die dörflichen Wurzeln wie bei „Zug nach Hause“ beziehen die Newcomer Stellung, wie beim Rundumschlag „Schrottify“ über die Algorithmen eines großen Streamingdienstes. Das überzeugt das Publikum, das die griffigen Riffs, die engagierten Background-Vocals und die Trompeten-Einwürfe des ehemaligen „Wildes Blech“-Bläsers abfeiert. Der Refrain des ersten Songs ihres knapp einstündigen Auftritts „Alles hier kunterbunt gemischt“ – er dürfte den Metronom-Machern aus der Seele sprechen, fasst er doch zusammen, was an den kommenden vier Wochenenden hier geboten wird, von Klassikern wie Storms „Schimmelreiter“, Odysseus und Molière über Kindertheater bis zu spannenden Gastspielen von Theater- und Musikensembles.

Das ganze Programm des Festivals, das bis Ende August läuft, ist unter theater-metronom.de zu finden. Kartentelefon: 04262 / 1399.