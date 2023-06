Hütthofer Metronom: Viel Neues beim Sommertheater

Von: Jens Wieters

Jannis Kaffka (v.l.), Jan Fritsch, Stefanie Eichwald, Karin Schroeder und Moritz von Zeddelmann feiern Premiere mit dem Stück Wo bitte geht´s nach Ithaka? © Bandt

Das Team des Hütthofer Metronom-Theaters hat noch viel Aufbauarbeit vor sich, aber es überwiegt die Vorfreude auf das Sommerfestival.

Hütthof – Für mehr als einen Monat verwandelt sich der Piratenplatz der „Zimmerleute Hartböhn“, nur rund drei Kilometer weg vom Heimatstandort des Hütthofer Theaters Metronom in der Gemeinde Neuenkirchen gelegen, in eine Open-Air-Spielstätte. „Und das bereits zum vierten Mal“, freut sich Metronom-Schauspielerin Karin Schroeder.

Und wie immer gibt es eine Vielzahl von Theateraufführungen und jede Menge neue Ideen, um jetzt auch neben dem klassischen Stammpublikum vermehrt den Fokus auf jüngere Besucher zu setzen. „So haben wir quasi als Opener unseres Theaterfestivals eine bunte Mischung aus Technomusik und Goa-Stimmung vom 14. bis 16. Juli mit 13 Discjockeys erstmals im Programm“, verrät Schroeder schon jetzt. Und wem das Abtanzen dann nicht reicht, der kann an verschiedenen Workshops teilnehmen und zum Beispiel einen Bühnenkampf, um sich in echter Piratenmanier in einer Taverne zu prügeln. Und auch fünf lange Sommernächte bietet das Metronom-Team wieder, bei denen nach einer Aufführung Musik und Tanz bis Mitternacht angesagt ist.

Zwei Premieren des Theaters Metronom stehen ebenfalls auf dem Spielplan „Wo bitte geht’s nach Ithaka?“ und „Kinder machen Theater“, außerdem Stücke von Gasttheatern und Musik für jeden Geschmack „und für die ganze Familie“, betont Schroeder.

Aber bevor der erste Vorhang fällt, den es aber auf dem Piratenplatz gar nicht gibt, sondern ein frischrenoviertes Holzschiff dient als Kulisse, werden aber noch einige Tropfen Schweiß vergossen. „Denn es ist natürlich ganz was anderes, eine Spielstätte unter freiem Himmel aufzubauen als in einem Theater zu spielen“, sagt Schauspieler Moritz von Zeddelmann, der bereits seit einigen Jahren fest zum Metronom-Ensemble gehört.

So müssen nicht nur der Platz hergerichtet, sondern auch kilometerlange Kabel verlegt, Scheinwerfer und Mikrofone installiert werden. Mit viel Liebe zum Detail wird eine gemähte Wiese mit alten, hohen Bäumen drumherum zu einem echten Theater – nur halt unter freiem Himmel. „Darum gucken wir in den Tagen vor den einzelnen Aufführungen auch immer die Wettervorhersagen etwas genauer an“, sagt Schroeder. Aber selbst wenn es mal regnen sollte, halten die Festival-Macher Capes und Schirme bereit.

Das Programm des Festivals Freitag, 14. Juli bis Sonntag, 16. Juli Festival Monkey Island: Techno, Goa mit Workshops. Freitag, 28. Juli, ab 20.30 Uhr Emmas Glück. Samstag, 29. Juli, ab 20 Uhr Musik von der Punkband „Katze entlaufen“. Freitag, 4. August, ab 20.30 Uhr der Schimmelreiter. Lange Metronom Sommertheaternacht am Samstag, 5. August, ab 20 Uhr mit Moliére und Strings on Wings. Sonntag, 6. August, ab 15 Uhr das Märchen vom Silbermond. Samstag, 12. August, ab 15.30 Uhr Premiere von Kinder machen Theater. Lange Metronomnacht am Samstag, 12. August, ab 20 Uhr mit Wildes Blech und dem Stück La Papaya Topola & Duo Giara, Sonntag, 13. August, ab 15 Uhr Kaffee & Kuchen mit Sax & Schmalz sowie Felice & Cortes ab 20 Uhr. Freitag, 18. August, ab 20.30 Uhr Premiere von Wo bitte geht’s nach Ithaka?. Dritte lange Metronom Sommertheaternacht am Samstag, 19. August, ab 20 Uhr mit Wo bitte geht’s nach Ithaka? sowie Cut & Music. Sonntag, 20. August, ab 15 Uhr Kaffee & Kuchen mit Albers Ahoi und ab 20 Uhr Wo bitte geht’s nach Ithaka? Freitag, 25. August, ab 20 Uhr Wo bitte geht’s nach Ithaka? ebenso wie zur vierten langen Theaternacht am Samstag, 26. August, ab 20 Uhr mit anschließendem musikalischen Blick auf John Lennon. Am Sonntag, 27. August, ab 15 Uhr ein Familienkonzert zum Abschluss des Festivals. Karten können übrigens für alle Veranstaltungen unter der Rufnummer 04262/1399 reserviert werden.

Zurzeit läuft die Werbung für das Festival an und auch die Feuerwehr Brochdorf hat bereits die Dienstpläne für den Sommer aufgestellt. „Denn die hilft uns in ganz vielen Bereichen, nicht nur bei der Parkplatzeinweisung“, dankt Schroeder auf diesem Wege. Aber genauso wie sie sich auf die Brandschützer verlassen kann, halten auch die Sponsoren zur Stange. „Wir haben zwar viele Klinken putzen müssen, aber die Sponsoren waren zum Glück sehr großzügig“, ergänzt Sabine Lippke, im Metronom für die Büro-Organisation zuständig und auch schon mal als Regieassistentin unterwegs.

Denn ohne finanzielle Hilfe, auch aus der Privatwirtschaft, wäre solch ein Theaterfestival kaum realisierbar, „weil die Förderung des Landes drastisch gekürzt worden ist“, wie Schroeder informiert, die aber wiederum auch sehr glücklich darüber ist, dass Falco Frohms, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, die Schirmherrschaft für das Sommerspektakel übernommen hat.

Wer übrigens noch nie von Hartböhn gehört hat, hier die Wegbeschreibung: Vom Theater Metronom in Hütthof in Richtung Rosebruch, dann rechts Richtung Moordorf, danach wieder rechts in Richtung Brochdorf und nach etwa drei Kilometern am Schild Ruheforst rechts nach Hartböhn/Rutenmühle.

„Wir stellen aber noch viele Hinweisschilder auf dem Feldern entlang der Straßen auf, weil auch die Landwirte froh sind, dass wir wieder unser Festival auf dem Land veranstalten“, sagt Karin Schroeder.