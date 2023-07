Hütthofer Cornelius von Eller-Eberstein ist Deutschlands zweitbester Nachwuchslandwirt

Von: Jens Wieters

Teilen

Cornelius von Eller-Eberstein während des Wettbewerbs zum besten deutschen Nachwuchslandwirt. © Gräschke/BDL

Cornelius von Eller-Eberstein ist Deutschlands zweitbester Nachwuchslandwirt. Der 21-Jährige aus Hütthof hat die Jury beim Wettbewerb in Echem überzeugt.

Hütthof – „Kaum zu glauben, dass ich es geschafft habe, aber es ist so“, sagt Cornelius von Eller-Eberstein aus Hütthof. Er ist nämlich der zweitbeste Nachwuchs-Landwirt der Bundesrepublik Deutschland. Er hatte sich für den Bundesentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend 2023 qualifiziert. In Echem musste Cornelius von Eller-Eberstein, der bei Sven Klingemann in Schneeren in der Region Hannover den Beruf des Landwirts erlernt und „in diesen Tagen seine Ausbildung beendet und am Dienstag die Prüfung für den Gesellenschein hoffentlich mit Erfolg absolviert“, in Berufstheorie und -praxis seine Kenntnisse beweisen.

Auch sein Allgemeinwissen – von erneuerbaren Energiequellen bis zu europäischen Hauptstädten – waren gefragt. Lösungsvorschläge für die aktuellen Herausforderungen in der Landwirtschaft zu unterbreiten, gehörten ebenfalls zum Wettbewerb. Ging es in der Berufstheorie unter anderem um anzeigepflichtige Tierkrankheiten, Stoppelmanagement und Pflanzenschutz, musste der 21-jährige von Eller-Eberstein im praktischen Wettbewerb einen Getreideschlag auf Krankheiten kontrollieren und bewerten, wie gut die Tiere in Echem im Stall gehalten werden. „Natürlich kam auch die Technik nicht zu kurz. Dafür musste im Team ein Parallelfahrsystem eingerichtet werden, sodass eine Wiesenfläche effizient und zeitsparend mit einem Grünlandstriegel bearbeitet werden kann“, berichtet Carina Gräschke vom Bund der deutschen Landjugend, der den Wettbewerb alljährlich organisiert.

Ein Auszeichnung gab es vom Minister Cem Özdemir persönlich. © -

Der ehemalige Visselhöveder Oberschüler hielt den kritischen Blicken der Prüfer stand und sammelte am Ende 83 Punkte. „Das ist Rang zwei in der Top 21 der bundesweit besten Auszubildenden seines Fachs und zeigt, dass Cornelius von Eller-Eberstein die Landwirtschaft der Zukunft gestalten kann und will“, so Gräschke. Für die Ausbildung zum Landwirt hatte sich der 21-Jährige sich vor allem entschieden, weil es für ihn der „tollste Beruf auf Erden“ ist. Natürlich auch mit Blick auf den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb in Hütthof. „Den möchte ich in etwa sieben Jahren übernehmen“, so von Eller-Eberstein.

Aber auch jetzt schon scheint ihn der Alltag eines Landwirts zu begeistern. „Ein unbeschreibliches Gefühl überkommt mich, wenn ich abends das komplett gepflügte Feld betrachte und weiß, dass alle Tiere bestens versorgt sind“, hat er während der des deutschen Bauerntags keinem Geringerem als dem deutschen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) mitgeteilt, der ihn in Münster ausgezeichnet hatte.

Seine Zukunftsvision ist klar: Nach der Ausbildung ein Jahr Fachschule, dann Auslandspraktika in Holland und Texas, um den eigenen Horizont zu erweitern. Sein Ziel: ein Abschluss als Bachelor of Agriculture und dann die Übernahme des elterlichen Betriebs.