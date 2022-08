Hütthof/Hartböhn: Generalprobe zu „Don Quijote“ lässt Techniker rotieren

Von: Ulla Heyne

Skeptische Blicke von Timo Knopp (l.) und Matthias Meissner zwischen Skript und Bühne. © -

Generalprobe für das Stück „Don Quijote“ des Hütthofer Theaters Metronom: Der Veranstaltungstechniker Timo Knopp ist erstmals dabei.

Hartböhn – Der Piratenplatz am Abend der Generalprobe für das neue Stück „Don Quijote“des Hütthofer Theaters Metronom: Noch 20 Minuten bis zum Start – Timo Knopp wirkt nicht gerade gestresst. „Der stressige Teil war schon“, meint der Veranstaltungstechniker, der bei dieser Eigenproduktion des aktuellen Sommertheaters erstmals für Licht und Ton verantwortlich ist.

Er ist neu dabei – nicht nur in Hartböhn. Vor drei Monaten hat der 20-Jährige seine Ausbildung beendet, ausgerechnet während der Pandemie. „Gefühlt lief nur ein Jahr was.“

Aktiv bei Veranstaltungen ist der Wahl-Schneverdinger aber schon, seit er 14 ist und das Interesse an der Technik erwacht war. Seitdem ist er an den Reglern dabei, und als Metronom-Betreiberin Karin Schroeder seinen Kollegen und Mentor Matthias Meissner auf eine mögliche Zusammenarbeit ansprach, war dem klar: „Dies hier ist Timos Projekt, ich bin nur unterstützend dabei.“ Ein Projekt „jenseits von 08/15“, meint der junge Mann mit dem Stoppelschnitt und Spiegelglassonnenbrille. „Es gibt so gut wie nichts, was mit anderen Produktionen vergleichbar wäre.“ Was andere abschrecke, reize ihn. „Die Kreativität, das Improvisieren müssen, aber auch das nette Team.“

Die meisten Scheinwerfer sind fest für die Produktion von „Don Quijote“ eingerichtet. © Heyne

Zehn Minuten vor dem Start: Knopp räumt leere Technik-Kisten weg, hängt einen Vorhang im Kassenhäuschen auf, der die Kabel verschwinden lässt: „Die ganze Technik muss ja keiner sehen“. Der Strom sei hier das größte Problem gewesen: „So viele Kühlschränke, Module, die bedacht werden müssen.“ Das erfordere viel Vorplanung. Genau wie die Beleuchtung, denn das Einleuchten ist ein Fall für sich. „Bei Tageslicht ist das zwecklos, abends aber wird geprobt. „Also blind aufstellen und später feinjustieren“, meint der 21-Jährige pragmatisch. Rund 75 Prozent der gemieteten Strahler sind für die acht Aufführungen von „Don Quijote“ installiert und werden zum großen Teil mit programmierten Abläufen gesteuert, der Rest ist für die zahlreichen Gastspiele und Bands vorgesehen. Drüben an den beiden Bedienerpulten und den Laptops werden gerade vier Bekannte aus dem Netzwerk der Techniker eingewiesen. Denn Knopp ist spätestens am Samstag schon wieder woanders. „Ich glaube Sylt“, meint er mit Blick auf den Handy-Kalender. Zahlreiche Parallelveranstaltungen in einer Zeit der Personalknappheit in der Branche erfordern ein Team, das wechselseitig einspringen kann.

„Fünf Minuten bis zur Show“, ruft Schroeder. Schnell noch die Lautsprecher von ihren Tüten gegen Regen und Luftfeuchtigkeit befreien. Schauspieler Sebastian Prasse, der Sancho Panza geben wird, ist über dem Sitz des Mikros unglücklich. „Könnt ihr das ankleben?“ Währenddessen fachsimpelt man über Leukoplast und Gaffaband. „Das und Kinderfürze halten die Welt zusammen“, frotzelt Don Quijote alias Jan Katzenberger. Auch er bekommt sein Mikro wunschgemäß am Hals festgeklebt. Fünf Minuten zu spät starten die beiden. „Das müssen wir demnächst zeitlich einrechnen“, meint Regisseurin Schroeder, das große Ganze im Blick.

Hund „Leo“ ist fasziniert vom Bühnengeschehen. © -

In den folgenden Szenen dreht sich Schroeder immer wieder von ihrer einsamen Bank um oder kommt herüber zum Technik-Zelt: „Die Musik muss eher kommen“, meint sie. Oder: „Kriegen wir den Mond mit noch mehr Kontrast?“ Die beiden Schauspieler aus dem Hamburger Umfeld ziehen unbeirrt durch. Nur, als unvermittelt ein Hund vom benachbarten Hof auf der Bühne auftaucht, wird improvisiert. „Wahrlich ein stattlicher Höllenhund“, skandiert Don Quijote mit sichtlichem Spaß. Frauchen ruft, aber der Hund möchte wissen, wie es mit den virtuellen Schafen weitergeht und bleibt noch ein wenig.

Als der Ritter der traurigen Gestalt und sein treu ergebener Diener auf einer Leiter als Pferd Rosinante und einem Esel aus Draht ins letzte Abenteuer reiten, ist es bis auf das Rauschen der Blätter ganz still. Die gespannte Konzentration hat einen Grund: Für die drei Techniker sind nur zwei Skripte da, und die stimmen (noch) nicht miteinander und der aktuellen Version des weiterentwickelten Stücks überein. Als der Leinwandhimmel plötzlich rosa wird, dreht Schroeder sich fragend um. „Hoppala“, meint einer der Techniker, der aus Versehen auf einen falschen Knopf gekommen ist. Schon bald herrscht wieder ausgewogenes Lila, die Metronom-Betreiberin reckt den Daumen. Und auch die Rauchschwaden zum finalen Kampf kommen punktgenau. Durch den Qualm bahnt sich ein Pärchen auf Fahrrädern den Weg, Hund im Rucksack, Betten im Anhänger – die heutige Nachtwache. Gleich darauf ist „Leo“ auf dem Gassi-Heimweg. „Oh nein“, ruft Schroeder, als der Hund an den zum Sterbebett aufgetürmten Säcken das Bein hebt. Aber Glück gehabt: Der Stierschädel in der Deko ist dann doch spannender und will beschnüffelt werden.

Metronom-Sommertheater Das Theaterfestival des Hütthofer Metronom beginnt heute um 20.30 Uhr auf dem Piratenplatz in Hartböhn (Gemeinde Neuenkirchen) mit der Premiere des Stücks „Don Quijote“. Am Samstag, 6. August, um 20 Uhr startet die erste lange Metronom-Sommernacht, von denen es bis zum 28. August gleich vier gibt. Los geht es mit „Don Quijote“ und danach mit Musik von „Goodwill Intent“. Am Sonntag, 7. August, ab 15.30 Uhr heißt es „Ladies Ahoi“ mit Kaffee und Kuchen und abends ab 20.30 Uhr erlebt noch einmal „Don Quijote“ seine Abenteuer. Das ganze Programm unter www.theater-metronom.de. Karten unter der Telefon-Hotline 04262 / 1399.



Noch etwa eine Stunde lang werden die beiden Helden der Weltliteratur ihre letzten Abenteuer bestehen, während die Wolken rosa werden und auf der Leinwand der Mond aufgeht, während Don Quijote zwischen Wahn und Wahrhaftigkeit schwankt und Schroeder zwischen Lob und Optimierungsbedarf. Zwischendurch wird Timo Knopp mit einem Stück Gaffaband hinter einer der Holzschiffe verschwinden und Schroeder sich angesichts der engagierten jungen Leuten in der Technik sicher sein: „Premiere? Läuft!“