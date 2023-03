Joschka Hoops will Gruppe für Schwertschaukampf in Rotenburg gründen

Von: Andreas Schultz

Joschka Hoops fordert auf zum Duell - natürlich nur gespielt. Der Schwertschaukämpfer würde gern in Rotenburg eine Gruppe für sein Hobby gründen. © Schultz

Joschka Hoops‘ Leidenschaft ist der theatralische Umhang mit geschmiedetem Stahl: Der 29-jährige Visselhöveder praktiziert den Schwertschaukampf und träumt vom Einrichten einer Gruppe in Rotenburg.

Visselhövede – Stahl schlägt auf Stahl, die von Scharten geprägten Schwerter rasseln in der Parade aneinander: Die mittelalterlich kostümierten Figuren und ihr Getöse ziehen die Blicke auf sich – und nach dem Kampf gibt es Applaus. Irgendwann möchte Joschka Hoops das einmal hauptberuflich machen. Schwertschaukampf als Broterwerb: Das ist der große Traum des 29-jährigen Visselhöveders.

„Es ist zwar schwierig, nur davon zu leben. Aber mal schauen, wohin die Reise geht“, sagt der Kaufmann im Einzelhandel. Einige Zwischenstationen sind bereits abgesteckt. Eine davon soll perspektivisch die Eröffnung einer Trainingsgruppe für das theatralische Duellieren in Rotenburg sein.

Schwertschaukampf scheint Konjunktur zu haben. Ein Indiz dafür ist, dass der von Hoops angebotene Kurs in Windeseile ausgebucht war. Es brauchte nicht mehr als die Erwähnung im Artikel zum VHS-Programm – schon waren das Teilnehmerlimit erreicht und eine ansehnliche Warteliste entstanden. Am Wochenende haben sich die Schaukampffrischlinge unter der Anleitung von Hoops im Anfängerkurs ein Bild davon gemacht, wie das Zusammenspiel mit dem Partner im Duell funktioniert. Sicherheit geht dabei immer vor, erklärt der Experte.

Wenn zwei Kämpfer sich mit ihren Schwertern beharken, hat das für Zuschauer des Schwertschaukampfs durchaus Unterhaltungswert. © Verein

In dem Kurs wie beim wöchentlichen Training geht es explizit um das Aufeinandertreffen der Schwerter – die Duellanten achten darauf, dass die Klingen niemals in körperliche Nähe des Partners kommen, um Verletzungen auszuschließen. „Jeder unserer Kämpfer soll sicher sein, nicht von einer Waffe getroffen zu werden“, sagt Hoops. Bei den Trainingsschwertern, die die Kursteilnehmer aus Rohrisolierung und Besenstielen basteln, kann auch nicht viel passieren. Etwas anders sieht es da schon bei den stählernen Klingen aus, die Amateure und Profis bei den regelmäßigen Trainings bemühen. Die Schwerter verfügen zwar über abgestumpfte Kanten – ein direkter Treffer auf ungeschützte Flächen abseits der gepolsterten Trainingshandschuhe kann dennoch Verletzungen hinterlassen.

Umso wichtiger ist es, dass alle Kämpfer die Bewegungsmuster kennen. 100 bis 200 Technikern setzen sie in Modulen zusammen. Körperhaltung und Bewegung zeigen dem Gegenüber, welche Technik folgt; der wiederum passt sich mit seiner Erwiderung an. Aktion und Reaktion. Vom Begriff der „Choreografien“ möchte Hoops nichts wissen. Die Schaukämpfer erheben auch nicht den Anspruch von Realismus. „Das alles ist weniger kämpfen, sondern mehr wie tanzen“, fasst er zusammen. Bei den gezeigten Duellen bis Massenschlachten gehe es also nicht gegen-, sondern miteinander, betont er. Dieses Zusammenspiel sehe beim Anfänger noch hölzern aus, werde „mit etwas Arbeit irgendwann geil.“ Gewinner und Verlierer sind nur Kategorien der Geschichten, die den Hintergrund der jeweiligen Kämpfe ausmachen: „Am Ende gehen beide als Sieger vom Platz, weil sie eine geile Show abgeliefert haben“, verdeutlicht der Trainer.

Wer sich für Schwertschaukampf interessiert, hegt nicht selten auch ein Interesse für Fantasie-Welten, wie sie in der Netflix-Serie „The Witcher“ oder bei Videospielmarken wie „The Legend of Zelda“ ausgebreitet werden – oder eben für das historische Mittelalter. Letzteres ist bei Hoops der Fall: Seit seiner Kindheit konsumiert er Musik und Filme, die mit Jahrhunderte alten Stoffen spielen. Erst über eine Arbeitskollegin, die ihn in seiner alten Heimat im Cuxland anspricht, findet er zögerlich den Weg in die dortige Schule des Schwertschaukampfs. „Du siehst aus wie jemand, der das machen würde“, habe sie damals zu ihm gesagt. Und er hat gemacht. „Spätestens als eine Gruppe in meinem damaligen Wohnort aufgemacht hatte, blieb mir nichts anders übrig“, sagt der Neu-Visselhöveder und lacht.

Beim Training mit Schaumstoff-Schwertern geht es um sichere Bewegungsabläufe. © Verein

Das war 2015. Seit 2019 ist er zudem Trainer der Sparte, die sich nur kurz zuvor im MTV Freiburg gebildet hatte. Nicht alle sind mit diesem Schritt einverstanden: Einige Sportler kehren dem Schwertschaukampf vor Ort den Rücken, aber neue ziehen nach. Wer dabeibleibt, gibt Hoops die Chance, Neues zu gestalten – zum Beispiel die regelmäßigen gemeinsamen Besuche auf Mittelaltermärkten. Inzwischen fahren die Schwertschaukämpfer auch zur Messe „Gamevention“ in Neumünster und sind jedes Jahr gebuchte Schaueinlage beim Festival in Wacken.

Sein erster Schaukampf, sein Aufstieg in die Trainerposition: Das sind für den 29-Jährigen Höhepunkte seiner Schaukampfkarriere. Seither stellen sich regelmäßig neue ein: wenn die Sparte auf dem Mittelaltermarkt ihre Zelte aufgebaut hat und er auf dem Hocker ruht und die Szene aufsaugt. Dann schlägt sein Herz höher.

Auch seine Freundin, für die er an die Vissel gezogen ist, trägt das Schwertschaukampffieber in sich – so kommt es, dass in der Wohnung neben einer Reihe Anderthalbhänder auch einige Dekorationsschwerter hängen – „Legend of Zelda“ und „The Witcher“ lassen erneut grüßen: Stahl, das unter anderem dem Master- und dem Hexerschwert nachempfunden sind, blitzt im spärlichen Tageslicht des Treppenhauses. 250 Euro aufwärts kostet ein Trainingsschwert vom Vereinsschmied des Vertrauens. Der Anderthalbhänder, mit dem Hoops trainiert, ist mit 1,5 Kilo recht leicht, „aber auch das merkt man, wenn man ihn erst mal eine Weile geschwungen hat“.

Joschka Hoops mit Trainings- und Deko-Schwertern © Schultz

Der Visselhöveder weiß, dass er sich mit seinen Trainingsgeräten in Grauzone des Waffenrechts bewegt. Schaukämpfe lassen sich im weitesten Sinne als Theateraufführungen interpretieren, bei deren Teilnahme Ausnahmen vom Führungsverbot greifen können. Dennoch dürfte Hoops eines Abends nach dem Training der Schweiß auf der Stirn gestanden haben, als die Polizei sein Auto für eine Verkehrskontrolle anhielt. Vor dem Öffnen des Kofferraums machte er die Beamten darauf aufmerksam, was sie erwartet: zwei offen liegende Schwerter unter der Ladeklappe. Als sich diese öffnete, standen Trainer und Beamte zunächst für ein paar Sekunden wie versteinert da – ehe Hoops anfing zu erklären und einem von ihnen das Trainingsschwert in die Hand drückte. „Der eine konnte damit gar nichts anfangen, sein Kollege wirkte aber sehr interessiert und wollte das Schwert augenscheinlich erst gar nicht mehr rausrücken“, sagt Hoops und lacht wieder. Nach kurzer Rücksprache der Beamten mit der Zentrale und Prüfung des Trainerausweises löste sich die Situation in Wohlgefallen auf.

Auch im Flur sucht man nicht lange nach Kostümen und Requisiten. „Auf dem Kampfplatz bin ich, was gerade gebraucht wird. Ob es der Hauptmann ist oder etwas anderes“, kommentiert Hoops. Außerhalb des Kampfes ist er aber am liebsten er selbst – so sprechen ihn seine Vereinskameraden auch in mittelalterlicher Montur immer noch kameradschaftlich an – und zwar mit seinem Spitznamen „Joschi“.

Kämpfer aus Rotenburg Joschka Hoops möchte in Rotenburg eine Gruppe für Schwertschaukampf einrichten – am liebsten als Sparte eines existierenden Vereins. Dazu sucht er Menschen, die Lust haben, den Schwertschaukampf zu erlernen. Interessierte melden sich per E-Mail an joschka@schwertschaukampf.de.