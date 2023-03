Viel Nitrat im Visselbach bei Bothel

Von: Henning Leeske

Andreas Denell, Leiter der Botheler Kläranlage, hat dem Samtgemeinderat die Messungen erläutert. © -

Die meisten Bäche in der Samtgemeinde Bothel zeigen keine Auffälligkeiten mit Blick auf die Nitratwerte. Es gibt aber auch zwei Ausnahmen.

Bothel – „Es gibt kein klares Signal für erhebliche Verunreinigungen unserer Fließgewässer mit Gülle, sondern nur punktuelle Auffälligkeiten.“ Mit diesen Worten beruhigte Andreas Denell, Leiter der Botheler Kläranlage, die Politiker des Botheler Samtgemeinderats während der vergangenen Sitzung zumindest ein Stück weit.

Bereits vor einigen Jahren hatte Denell vom Rat den Auftrag bekommen, regelmäßig zu prüfen, wie es um die Wasserbeschaffenheit der Bäche steht, wenn sie das Gebiet der Samtgemeinde erreichen und auch die Werte zu testen, wenn sie die Grenzen wieder verlassen. Im Fokus der Überprüfungen stehen der pH-Wert, die Stickstoffverbindungen und Ammonium.

293 Proben haben die Mitarbeiter des Klärwerkes an den 13 Messpunkten im Beobachtungszeitraum von 2021 bis 2022 gezogen. An einigen Messpunkten wurden demnach leicht erhöhte Nitrat-Werte festgestellt. Grundsätzlich sei es aber nicht so leicht gewesen, die Proben zu ziehen, weil Wetter und vor allem der Wasserstand nicht immer mitgespielt hätten, so Denell.

Der Visselbach weist hohe Nitratwerte auf. © Wieters

Zwei Messpunkte in der Gemeinde Kirchwalsede konnten nicht analysiert werden, weil der Wasserstand viel zu niedrig oder der pH-Wert sehr niedrig war. Am Trochelbach in Hemslingen sei alles im grünen Bereich auch nach dem Einfluss von landwirtschaftlich genutzten Flächen.

„Nur nach Starkregenereignissen sind Werte punktuell höher gewesen, weil durch die Sturzfluten eben mehr Nährstoffe eingespült worden sind“, betonte der Experte. Die Wiedau sei in der Grundbelastung ebenfalls unauffällig. Jedoch habe der Visselbach eine durchweg erhöhte Grundbelastung vorzuweisen. Er habe auch im Winter 21/22 einen Höchstwert von mehr als sechs Milligramm pro Liter an Nitrat gehabt. Auch der Hasselbach wies demnach erhöhte Nitratwerte auf. „Das ist sicher von Menschen gemacht. Die genaue Ursache konnte bisher aber leider nicht ermittelt werden“, erklärte Andreas Denell.

Monatliche Proben

Die Rodau zeige hingegen wieder eine unauffällige Grundbelastung. Alle Fließgewässer würden aber keine höhere Belastung beim Verlassen des Samtgemeindegebietes vorweisen als beim Hineinfließen. „Die Nitratwerte sind typisch für unsere Region“, so Denell. Das abfließende Wasser in den Bächen habe nun mal keine Grundwasserqualität, denn es fehle der Boden als Filter. Denell und seine Kollegen werden die Messungen im monatlichen Rhythmus aber weiter fortsetzen.