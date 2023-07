Hohe-Heide-Manager lenkt von Visselhövede aus

Von: Jens Wieters

Christian Oddoy ist seit 1. Juli der neue Regionalmanager des EU-Leaderprojekts Hohe Heide und hat den Posten von Guido Pahl übernommen. © Wieters

Christian Oddoy war Gemeinwesenarbeiter in Visselhövede und ist jetzt Regionalmanager der Hohen Heide. Im Interview berichtet er über seinen Job.

Visselhövede – Das EU-Leader-Programm bietet viele Chancen für private oder öffentliche Vorhaben in der Region zwischen Hemsbünde und Ottingen, Kirchlinteln und Soltau, die zu Beginn des Förderprogramms Hohe Heide getauft worden war. Jetzt ist ein neuer Regionalmanager am Ruder. Christian Oddoy war vorher Gemeinwesenarbeiter in Visselhövede und hat sein Hohe-Heide-Büro im Gewerbe-Campus Lehnsheide in Visselhövede Anfang Juli bezogen. Im Interview gewährt er ein paar Einblicke in sein neues Aufgabengebiet.

Wie kommt man von der Visselhöveder Gemeinwesenarbeit zum Regionalmanagement der Hohen Heide?

So ironisch wie das klingt, es war die Gemeinwesenarbeit selbst. Ein Teil meiner Aufgabe der bisherigen Tätigkeit war es, Fördergelder für Projekte einzuholen. Dadurch kam ich irgendwann in Kontakt mit der Hohen Heide. Wenig später wurde ich Mitglied in deren Lokaler Aktionsgruppe und lernte ein wenig die Struktur kennen und sie gefiel mir. Letztendlich wurde die Stelle dann ausgeschrieben und ich habe mich darauf beworben.

Was macht den Reiz aus? Ist ja jetzt weniger Arbeit mit Menschen, sondern mehr Theorie, oder?

Der Reiz, mit den Menschen zu arbeiten und sich zu weiter vernetzen, bleibt bestehen. Das ist und bleibt weiter mein Steckenpferd. Es gibt aber große Schnittmengen zwischen einer Gemeinwesenarbeit und dem Regionalmanagement. So zum Beispiel die Beratung bei bestimmten Projekten, die Organisation von Gremien und wie schon gesagt, die Vernetzung zwischen dem kommunalen und ehrenamtlichen Engagement.

Da prasselt auch sehr viel Neues auf Sie ein?

Ja, das kann man so sagen. Die unterschiedlichen Projekte in der Leader-Region stellen für mich aber auch etwas ganz Besonderes dar. So müssen völlig unterschiedliche Handlungsfelder abgedeckt werden: Von der Restaurierung oder Sanierung eines Gebäudes über ein Insekten-Projekt bis hin zu einer archäologischen Ausgrabung. Als Regionalmanager darf ich durch die Region reisen, mir die Projekte anschauen und neue Menschen kennenlernen. Das hat dann schon weniger mit Theorie zu tun.

Welche Impulse wollen Sie setzen?

Ich möchte, wie bereits mein Vorgänger auch, den Menschen Mut zur Aktion machen. Die Hohe Heide ist eine große Chance für jedermann, das eigene Umfeld mitzugestalten.

Was mach Sie anders als Ihr Vorgänger Guido Pahl?

Das kann ich im Vorfeld schlecht sagen. Guido Pahl hat meines Erachtens seine Arbeit sehr gut erledigt. Er hat die Akteure willkommen geheißen und jeder hatte das Gefühl, dass eine Antragstellung gewünscht ist. Ich versuche, das genauso zu machen.

Erläutern Sie bitte, was die Hohe Heide bedeutet und warum sie gut ist für die Region!

Sehr gerne! Die Hohe Heide ist eine Leader-Region, die sechs Kommunen umfasst: nämlich die Samtgemeinde Bothel, Teile der Gemeinde Neuenkirchen, Teile von Kirchlinteln sowie Gemarkungen von Schneverdingen, ein Großteil der Stadt Soltau sowie die Stadt Visselhövede. In Niedersachsen gab es bisher 41 Leader-Regionen in der vergangenen Förderperiode von 2014 bis 2020. Jetzt ist gerade die neue Förderperiode gestartet.

Was wird denn gefördert?

Leader ist eine EU-Fördermaßnahme für nachhaltige Entwicklungsprojekte in ländlichen Gebieten. Die Abkürzung steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ und fördert die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von entsprechenden Regionen. Projekte können in Bereichen wie Landwirtschaft, Tourismus, Kultur, Umweltschutz und Infrastruktur umgesetzt werden.

Bedeutet vor Ort konkret?

Die Hohe Heide behandelt beispielsweise sieben Themenfelder, die die Lebensqualität in der Region steigern soll. Vielleicht ist eine Aufzählung zu viel für einen Presseartikel. Kurz: Sie beschäftigen sich mit sozialer Dorfentwicklung, Klimawandel, regionale Wirtschaft, Inklusion, Bildung und Freizeit. Es gibt also Geld für diese Themenbereiche.

Wie kann man das berühmte Lieschen Müller für das Leader-Projekt begeistern?

Eine gute Frage! Zunächst möchte ich nochmal transparent machen, was die Hohe Heide alles in unserer Region bisher gefördert hat. Das wäre vielleicht noch einen Bericht wert. Wenn man das Hohe-Heide-Logo dann erst mal kennt, dann wird es im Alltag auch auffallen. Mir ging es genauso in Kirchwalsede bei der Mühle in Federlohmühlen. In Visselhövede gibt es zwei Spielinseln mit dem Logo drauf.

Wer kann von der Hohen Heide profitieren?

Das möchte ich auf zwei Ebenen beantworten. Als Akteur kommt jeder in Frage: Privatmenschen, Vereine, Stiftungen, Unternehmen oder eine Kommune selbst. Wichtig ist, dass die Projekte mit den sieben Handlungsfeldern der Hohen Heide kompatibel sind.

Ist denn noch genügend Geld für öffentliche und private Projekte da?

Ein ganz klares Ja. Es muss nur abgerufen werden.

Wie lange läuft das Programm noch?

Diese Förderperiode hat einen Zeitraum von 2023 bis 2027. Ich bin mir sicher, dass eine weitere folgen wird.

Wie geht so ein Genehmigungsverfahren eigentlich vonstatten?

Hier ist eine Kurzfassung: Die Projektidee wird in einem Steckbrief verfasst und dem ersten Gremium, der sogenannten CoMo1-Runde vorgestellt. Wird das Projekt begrüßt, geht es weiter an das nächste Gremium. Das ist die LAG-Runde. Dort wird das Projekt erneut vorgestellt. Wird dem Projekt zugestimmt, dann kann der Antrag gestellt werden. Dieser wird dann vom Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg geprüft. Bei einem positiven Ergebnis gibt es den Bewilligungsbescheid. Und erst dann, kann mit dem Projekt gestartet werden.

Klingt kompliziert. Lohnt der Aufwand?

Auch wenn der Weg für den einen oder anderen lang erscheinen mag – es lohnt sich! Die Hohe Heide fördert zwischen 45 und 80 Prozent und das sind in der Regel mehrere Tausend Euro. Des Weiteren werde ich als Regionalmanager die Akteure durch den Prozess hinweg begleiten.

Dauert das sehr lange?

Es kommt auf den Umfang des Projektes an. Des Weiteren müssen die Termine der Gremien-Sitzungen berücksichtigt werden, die sich einmal im Quartal treffen. So habe ich genügend Zeit, Projektideen zwischen den Sitzungen zu sammeln. Des Weiteren beteiligt sich die Kommune, sofern sie nicht selbst Träger ist, an der Finanzierung. Dies muss ebenfalls in den Ausschüssen beschlossen werden. Lange Rede, kurzer Sinn: Das Ganze kann von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren dauern.

An wen kam man sich wenden, wenn man eine Idee hat?

An mich. Die postalische Adresse lautet Regionalmanagement Hohe Heide, Rathaus der Samtgemeinde Bothel Horstweg 17 27386 Bothel. Telefonisch bin ich zu erreichen unter 04266 / 9831516, per Mail regionalmanagement@hoheheide.de und im Internet zu finden unter www.hoheheide.de. Mein Büro habe ich allerdings im Campus Lehnsheide in Visselhövede. Dort im ersten Gebäude auf der rechten Seite.

Trotz der jahrelangen Zusammenarbeit gibt es bei dem einen oder anderen Bürgermeister der Region Hohe Heide immer noch das Kirchturmdenken. Wie begegnen Sie dem?

Davon habe ich gehört, aber selbst davon noch nichts mitbekommen. In den LAG-Sitzungen waren bisher alle Bürgermeister aufgeschlossen und sehr kooperativ.

Was ist oder war ihre erste Amtshandlung?

Die Organisationen der CoMo-Runde am 4. Juli. Die Sitzung fand an meinem zweiten Arbeitstag statt. Als nächstes werde ich mir alle Projekte vor Ort anschauen und die entsprechenden Akteure persönlich kennenlernen. Der persönliche Dienstweg ist die effizienteste und schönste Art zu arbeiten.