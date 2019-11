Hörplätze zu vergeben

Weltberühmter Mädchenchor Scala in der St.-Johannis-Kirche

+ Der Mädchenchor Scala gastiert erneut an der Vissel.

Visselhövede – Dirigent Stijn Kolacny konnte sich im vergangenen Jahr noch sehr gut an den ersten Besuch in Visselhövede 2010 erinnern: „Diese Kirche, das passt einfach zu uns“, befand er. „Außerdem kommt es nicht darauf an, wie viele Leute da sitzen, sondern welche Begeisterung zurückkommt.“