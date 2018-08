Ausstellung „Sieh mal einer an“ im „ArtOutlet“ auf dem Campus

Visselhövede - Von Jens Wieters. Hinter der einen Tür werden bunte Gefäße aus hochwertiger Keramik hergestellt, hinter einer anderen wird musiziert und ein paar Schritte weiter ist ein Künstler damit beschäftigt, seine Malereien an der Wand ins rechte Licht zu rücken. Kurz, hinter jeder Tür des Hauses 4 des Visselhöveder Campus Lehnsheide wartet eine Überraschung. Und davon können sich die Besucher der „Dauer(nd)-Ausstellung“ mit dem Titel „Sieh mal einer an“ am 25. und 26. August überzeugen.

Denn dem Macher des „Art-Outlet“ Willi Reichert, selbst Künstler und Mädchen für alles in dem Kulturhaus, ist es gelungen, rund 40 Maler, Kunsthandwerker, Fotografen, Musiker und Bildhauer und viele andere an dem Wochenende unter einen Hut zu bekommen und eine sehenswerte Ausstellung zu konzipieren. „Die Besucher können an beiden Tagen zwischen 11 und 18 Uhr den Ausstellern bei der Arbeit über die Schulter schauen, mit ihnen fachsimpeln oder ganz einfach nur ihre Werke anschauen“, so Reichert, der sich riesig auf das Wochenende freut.

Es ist die dritte Veranstaltung in ähnlicher Form, aber wieder gespickt mit einigen Höhepunkten. So ist dieses Mal auch ein Schriftsteller dabei. „Andreas Tietjen aus der Region Walsrode hat nicht nur seine bisher veröffentlichen Bücher im Gepäck, sondern wird auch erklären, wie ein Buch entsteht und wo er die Ideen herbekommt“, informiert Reichert.

Außerdem bringt der Deutsche Verband der Mosaikkünstler seine Wanderausstellung mit und auch Künstler der Lebenshilfe Rotenburg/Verden aus den Wümme-Aller-Werkstätten sind mit von der Partie.

+ Willi Reichert vor dem Belegungsplan des „ArtOutlet“. Rund 100 Quadratmeter sind fest vermietet. © Wieters

Die Gäste bräuchten aber nicht ehrfurchtsvoll vor den einzelnen Ateliers stehen zu bleiben, „denn wir sind kein Museum, sondern ein lebendiger Ort, an dem es sich die Menschen zur Aufgabe gemacht haben, in der ehemaligen Visselhöveder Kaserne etwas Neues entstehen zu lassen“, unterstreicht Willi Reichert. Eine richtige Vernissage oder Ähnliches werde es darum auch nicht geben. „Kann sein, dass der eine oder andere Künstler eine Kanne Kaffee mitbringt oder eine Kiste Bier.“

Es geht eben sehr locker zu in dem riesigen Block, in dem früher Soldaten und deren Waffen untergebracht waren. Der ist fast voll. „Wir haben jetzt 1000 Quadratmeter fest vermietet“, zieht der Schwitscher eine „mehr als zufriedene Bilanz“ seines Wirkens seit Februar 2017.

Die Verträge schließen die Künstler mit dem Hausherrn Joachim Behrens ab. Der Chef der Firma JBS hatte Anfang 2017 die Idee, aus dem Gebäude 4 „irgendwas mit Kunst und Kultur“ zu machen. Und da er selber „null Ahnung von der Materie“ hat, wie er damals augenzwinkernd festgestellt hatte, holte er sich Willi Reichert ins Boot. Der hatte seine Kontakte spielen lassen und Künstler verschiedener Genres angesprochen.

+ Die Jeddinger Künstlerin Iri Kaija richtet ihren Raum her. © Wieters

Und die brauchen noch nicht einmal tief in die Tasche zu greifen. Denn im ersten Jahr können sie mietfrei malen, musizieren oder stricken. Lediglich an den Nebenkosten müssen sie sich beteiligen. Dafür gibt es im Winter einen warmen Hintern, im Sommer einen überdachten Grillplatz und natürlich die Allgemeinräume wie Teeküche, Flur und Toiletten.

„Wir haben unser ,ArtOutlet‘ jetzt gut am Laufen und das alles ohne einen Cent Fördermittel. Ich würde mir allerdings wünschen, dass der Kontakt mit den Visselhöveder Schulen noch intensiviert werden könnte. Ich habe sie alle schon oft angeschrieben, aber bisher gab es noch keine Resonanz“, schränkt Reichert die Erfolgsstory aber ein wenig ein.

Aber die wäre auch nicht möglich, wenn neben Behrens nicht auch die JBS-Mitarbeiter Spaß am Kulturhaus hätten. „Auch von denen gibt es ganz viel Unterstützung“, dankt Reichert auf diesem Weg.

Es seien übrigens noch ein paar Räume frei. Künstler, oder die, die es noch werden wollen, seien darum ebenfalls herzlich zur Ausstellung eingeladen.