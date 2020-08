Visselhövede – „Die Aktion ist hervorragend!“, schwärmt Iris Parry. Sie ist am Sonnabend eine „Kundin“, die sich im Repair-Café der Gruppe „Vissel for Future“ Haushalts- und Alltagsgegenstände reparieren lässt. „Ich habe zwei Leselupen mit, deren Lichter nicht mehr gehen, zwei Armbanduhren und eine Solarleuchte“, berichtet die Visselhövederin, die am Tisch von Hermann Hölter Platz nimmt. Der Ruheständler ist gelernter Elektroingenieur und nimmt sich den Haushalts- und Kleingeräten an.

Einer der Kunden bringt ihm einen alten Kassettenrekorder von 1990. „Hier ist der Antriebsriemen kaputt. Die Kundin besorgt einen Neuen, und beim nächsten Mal wird er ausgetauscht“, informiert der 72-jährige Drögenbosteler.

Besonders stolz ist Iris Parry, dass sie unter seiner fachmännischen Anleitung eine Waschmaschine reparieren konnte. „Hermann Hölter kam vorbei, und dann haben wir das Problem gemeinsam gelöst!“, freut sich die Visselhövederin. „Das ist ja unser Ziel. Das Repair-Café ist kein kostenloser Reparaturdienstleister, sondern wir geben Hilfe zur Selbsthilfe. Und wenn es glückt, kann man mit Recht stolz sein“, vermittelt Hölter. Jürgen Nascimento hat mit ihm einen Fitnesscomputer reparieren lassen. „Der ist für mein Spinning- Rad“, freut er sich. Als Dank spendiert er dem Ingenieur einen Kaffee und füllt die Spendendose des Vereins.

Am Empfang stehen Friedrich Badenhop und Derk Winnacker, um die Kunden über die nötigen Corona-Hygiene-Maßnahmen aufzuklären, aber auch, um ihnen einen Repair-Zettel in die Hand zu drücken, auf dem die Haftungsbestimmungen geklärt sind, um abgesichert zu sein und nicht belangt werden zu können. „Erhalten statt wegwerfen, um so den Müll reduzieren“, lautet die Devise.

Aber nicht nur Elektrogeräte werden repariert. An einer anderen Station frönt Elvira Schneider ihrer Leidenschaft für Textilien, als Ausgleich für ihre Sachbuchredaktion und dem Sprachunterricht. „Ich stopfe Wollsocken. Damit muss man rechtzeitig anfangen, bereits das kleinste Loch kann zu größeren Schäden führen“, weiß Schneider aus Erfahrung. Hier im Repair-Café legt man Wert auf Nachhaltigkeit und will weg vom Plastikmüll. „Ein großes Dankeschön an Bürgermeister Ralf Goebel und der Stadt, die die Miete für uns übernimmt“, betont Mitorganisatorin Elvira Schneider. Am Nachbartisch sitzt Linda Rickowski, die sich dem Erhalt von Stoffpuppen und Textilien auf die Fahne geschrieben hat. „Ich habe im ,ArtOutlet‘ im Raum 10 eine kleine Werkstatt, in der ich Pappmaché-Figuren und Nusstierchen verkaufe“, so die gelernte Tischlerin mit Künstlernamen Lin-Da. An einer weiteren Station sitzt Klaus Schreiber, ebenfalls gelernter Tischler und einer der Initiatoren von „Vissel for Future“. Der Jeddinger bietet bei größeren Holzarbeiten, die nicht auf den Tisch im Heimathaus passen, seine offene Werkstatt an. „Ich habe damit gerechnet, dass bei dem Wetter heute nicht viel los ist. Das ist aber nicht weiter schlimm, da es für uns ein Probelauf ist“, so Schreiber. Mitstreiter Wim Liefers war 45 Jahre mit dem Lkw unterwegs und hat sich beim Reparatur-Treffen auch dem Holz verschrieben.

Der Verein freue sich über weitere Unterstützer im Bereich Elektrotechnik, Haushaltsgeräte und Computer. Das nächste Repair-Café findet am 12. September, ebenfalls zwischen 14 und 18 Uhr, im Visselhöveder Heimathaus statt. Weitere Informationen gibt es bei Hermann Hölter unter 01577 / 2482206.