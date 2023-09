Hiddingerinnen starten beim ersten Frauen-Rennen in Saudi-Arabien

Fe Marquard und Christin Lange (l.) präsentieren ihre Medaillen vom ersten Frauen-Kamelrennen in Saudi-Arabien. © Hartmann

Fe Marquard und Christin Lange aus Hiddingen haben am ersten Frauen-Kamelrennen in Saudi-Arabien teilgenommen – und das mit großem Erfolg.

Hiddingen – Reiten ist ihr Hobby und auch auf Kamelen fühlen sich Fe Marquard und Christin Lange wohl. Schließlich ist Fe (24) auf der Kamelfarm ihrer Eltern groß geworden, ihre Freundin Christin hilft ihr regelmäßig mit den Tieren. Jetzt sind die beiden Hiddingerinnen beim ersten reinen Frauen-Kamel-Rennen in Saudi-Arabien gestartet – mit großem Erfolg.

Dass Kamel-Karawanen durch den Hiddinger Bruch ziehen, erstaunt die Dorfbewohner längst nicht mehr. Und viele haben auch schon gesehen, wenn auf den Weiden mal so richtig mit Tempo auf den Kamelen geritten wird. Fe Marquard macht das schon seit ihrer Kindheit: „Ich konnte reiten, bevor ich laufen konnte. Und auf unseren Kamelen war ich auch schon ganz jung unterwegs.“

Ihr erstes richtiges Kamel-Rennen hat sie mit neun Jahren in Berlin absolviert. Ihre Freundin Christin reitet, seit sie acht Jahre alt ist. Die heute 23-Jährige saß allerdings erst 2020 zum ersten Mal auf einem Wüstenschiff.

Erfahrung ist also vorhanden, doch was die beiden jungen Frauen jetzt erlebt haben, darauf konnten sie sich kaum vorbereiten: In Taif in Saudi-Arabien stand das 5. Crown Prince Camel Festival an. Und damit verbunden waren über einen ganzen Monat hinweg 239 Kamelrennen mit insgesamt 14,9 Millionen Dollar Preisgeld.

Alles in allem aber eher eine Sache der Eigentümer der Tiere, denn in den allermeisten Rennen werden kleine Roboter als Jockeys eingesetzt und von den Begleitfahrzeugen am Rande der Rennbahn aus gesteuert. Erst am letzten Tag dirigierten menschliche Reiter ihre Kamle zum Start. Fünf Rennen gab es für die Männer. Einer kleinen Sensation kommt gleich, dass auch den Frauen ein Rennen vorbehalten war – das erste reine Frauen-Kamel-Rennen in Saudi-Arabien.

In Dubai sieht die Situation ganz anders aus: Dort sind Frauen im Kamel-Sport längst keine Seltenheit mehr. So leitet eine Freundin der Familie Marquard aus Hiddingen sehr erfolgreich die Arabic Desert Camel Riding School. Und sie war es auch, die den Kontakt hergestellt und die beiden Deutschen zu dem Rennen eingeladen hat. Allerdings blieben ihnen nur zweieinhalb Wochen, bis das Abenteuer beginnen sollte.

Die Hiddingerinnen (3. und 4. v.l.) beim Kamelrennen. © Privat

Ein langer Flug nach Dubai, eine Nacht vor Ort und dann die Weiterreise nach Saudi-Arabien waren zu absolvieren, bis vor Ort bei einem Proberitt unter Beweis gestellt werden musste, dass ein Rennen auf einem Kamel kein Problem darstellt. Die Veranstalter wollten damit sicherstellen, dass Fitness und Fähigkeiten in ausreichendem Maß vorhanden sind. Marquard und Lange haben ihr Talent sogar zusätzlich mit einem Video vom Renntraining in Dubai belegt.

Am Ende gingen 13 Frauen aus sieben Nationen an den Start – und das auf völlig unbekannten Renn-Kamelen. Insofern wussten die Reiterinnen nicht, ob ihre Tiere die zwei Kilometer tatsächlich durchgaloppieren würden. Und tatsächlich fielen viele schon nach der Hälfte der Strecke in den Renn-Trab. Auch wenn das zumindest etwas Chancengleichheit gewährte, stellte das viele Reiterinnen vor Probleme, denn von dem Moment an kam es auf die Kondition auch der Frauen an: Das Reiten im Trab ist nämlich deutlich anstrengender.

Allen war klar, dass genau darauf viele der Männer am Streckenrand gewartet haben. Sie waren überzeugt, dass Frauen das nicht schaffen würden. Aber sie wurden eines Besseren belehrt – insbesondere von den beiden Hiddingerinnen: Platz drei ging an Fe Marquard und Rang fünf an Christin Lange. Und so konnten die beiden Frauen aus der Heide bei der Siegerehrung miterleben, wie die saudische Sportministerin die Trophäen übergab. Und das Preisgeld deckte die Reisekosten mehr als ab.

„Eigentlich wollten wir nur Erfahrungen sammeln und gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen Frauen-Kamel-Rennen international zu mehr Anerkennung verhelfen“, erklärt Fe Marquard. „Einige der männlichen Zuschauer haben diese Premiere allerdings eher belächelt“, ergänzt Christin Lange.

Aber die öffentliche Reaktion war dann doch ganz anders: „Das wird als Meilenstein der Gleichberechtigung in Saudi-Arabien angesehen“, wurde ihnen berichtet. Und sie sind stolz, dabei gewesen zu sein. Die nächsten Anfragen liegen schon vor und die Hiddingerinnen haben große Lust, das Abenteuer zu wiederholen.