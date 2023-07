Hiddinger Kamele sind schusssichere Wüstenschiffe

Von: Ulla Heyne

Teilen

Die Hiddingerin Beke Marquard mit einem ihrer geliebten Kamele. © Heyne

Auf der Hiddinger Kamelfarm ist immer etwas los. Jetzt war eine Filmcrew dort, um zu testen, ob die Wüstenschiffe auch schusssicher sind. Sie sind es.

Hiddingen – Normalerweise ist die große Weltpolitik weit weg von kleinen Dörfchen Hiddingen. Manchmal verhält es sich mit Ereignissen auf der anderen Seite des „großen Teichs“ jedoch wie mit dem sprichwörtlichen Reissack in China: Durch internationale Verflechtungen machen sich Geschehnisse, die vermeintlich nichts mit dem 560-Seelen-Ort bei Visselhövede zu tun haben, eben doch bemerkbar.

Das musste jetzt auch die Familie Marquard feststellen, die in Hiddingen eine Kamelfarm mit aktuell 50 Dromedaren und Trampeltieren betreibt.

Wer das Besondere sucht Gruppenausflüge, Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede, Betriebs- oder Vereinsfeste, Umzüge, Filmaufnahmen oder ein Kamelrennen: Viele Anlässe – eine Adresse. Mit den Tieren von der Kamelfarm Marquard aus Hiddingen werden Feiern zu einem besonderen Erlebnis. Seit dem Sommer 2017 gibt es dort auch die nahrhafte Kamelmilch. Der Ab-Hof-Verkauf ist einzigartig in Deutschland. In den 1970er Jahren war es nur ein Kindheitstraum von Andreas Marquard. 1992 kam das erste Kamel auf den Hof und heute, nach mehr als 30 Jahren ist es zu einem einzigartigen Kamelhof für Reiten, Zucht und Kamelmilch geworden. Zurzeit leben gut 50 Kamele (Dromedare, Trampeltiere und Tulus) auf der Kamelfarm. Außerdem laufen auf den Weiden Lamas, Alpaka, Pferde, Esel, Zebras, Kängurus und vieles mehr. Die erfolgreiche Kamelzucht hat den Bestand in den vergangenen Jahren zu Deutschlands größter Kamelherde wachsen lassen. Marquards betreiben die Kamelfarm als Familienbetrieb und im Nebenerwerb. Deshalb bitten sie vor jedem Besuch um Anmeldung. Termine für Karawanen (einstündige, geführte Ausritte) sollten per Mail mit Angabe des Wunschtermins erfragt werden unter info@kamelfarm.de. Anmeldung unter Telefon 0171 / 9840576.

Und die dürfen nicht nur bei Hofbegehungen besichtigt und im Rahmen von Kamelkarawanen geritten werden, sondern sind als Hingucker bei Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten, Festen oder Fotoshootings seit Jahren eine Attraktion.

Und auch in der Filmbranche hat sich die Kamelfarm der Marquards als prima Adresse für tiefenentspannte Tiere, die so manchen Dreh mitmachen, schon lange herumgesprochen. Gerade kam eine Anfrage für einen Filmdreh herein: Drei der Wüstenschiffe sollten als Komparsen in einem Film mitspielen, in dem die Tiere unter Beschuss geraten.

Ob es die gutmütigen Wiederkäuer verschrecken würde, wenn links und rechts von ihnen (Druckluft-)Patronen einschlagen und den Sand meterhoch aufwirbeln? Das Filmteam aus Berlin mochte sich nicht auf die Zusage von Beke Marquard verlassen und reiste vor einigen Tagen an, um selbst die Probe aufs Exempel zu machen und auf Nummer sicher zu gehen – schließlich ist der Transport der Tiere zum Filmset – vorsichtig ausgedrückt – sehr aufwendig.

Es kam aber, wie die zweifache Mutter vorhergesagt hatte: „Die Tiere haben einmal kurz hochgeguckt, als es geknallt hat, und dann aber in aller Seelenruhe weiter gefressen“, schmunzelt die 52-Jährige.

Aber, ob die wohl berühmtesten Hiddinger Tiere demnächst im Kino zu sehen sind, steht indes dennoch in den Sternen: Wegen des Streiks der gewerkschaftlich organisierten Schauspieler in Amerika und auch Europa könnte es sein, dass die Produktion vorerst doch nicht zustande kommt.

Aber beim nächsten Mal sollten die Filmleute der erfahrenen Kamelführerin schon mal glauben, das spart Kosten.