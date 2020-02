Die Herren des Geldes

Visselhövede - Von Jens Wieters. Die Stadt Visselhövede hat jetzt wieder einen echten Kämmerer – besser gesagt sogar zwei. Denn nachdem Lars Mielczarek und Olaf Steinitz 14 Monate auf der harten Schulbank in Oldenburg für die Prüfung zum Bilanzbuchhalter gebüffelt hatten, wurden die beiden von Bürgermeister Ralf Goebel offiziell als Chefs der Kämmerei ernannt. Der 41-jährige Mielczarek aus Achim ist jetzt Leiter des Amts, in dem alles zusammenläuft, was in Visselhövede und den Dörfern drumrum mit Zahlen zu tun hat. Der 37-jährige Steinitz, der mit seiner Familie in Buchholz (Nordheide) wohnt, ist nun stellvertretender Bereichsleiter. Beide stehen einem neunköpfigen Team vor, dass sich um die doppische Haushaltsführung der Kommune kümmern muss.

„Und die Umstellung der Gemeinden von der bis vor einigen Jahren praktizierten Kameralistik in die kaufmännische Buchführung hat die Kämmereien ganz schön gefordert“, betont Bürgermeister Goebel, der nach der Pensionierung seines ehemaligen allgemeinen Vertreters Klaus Twiefel die Verantwortung für die städtischen Zahlen hatte. Denn Goebels Vorgängerin Franka Strehse hatte die Verwaltung erheblich verschlankt, sodass es keinen „echten“ Leiter der Finanzverwaltung mehr gab.

„Diese Posten sind aber aufgrund der umfassenden Aufgabenstellungen, die von der Kämmerei erledigt werden muss, mehr als nötig“, so der Bürgermeister. Dass Mielzcarek die Amtsleitung übernommen hat und Steinnitz Stellvertreter ist, hat den einfachen Grund, dass sich „nur Mielczarek beworben hatte und der in Personalangelegenheiten entscheidende Verwaltungsausschuss ihn für den Posten als geeignet angesehen hat“, so Goebel.

„Das hatten wir im Vorfeld auch so besprochen“, beschreibt Steinitz, das „sehr kollegiale Miteinander mit seinem Tischnachbarn“.

Aufgrund der parallel laufenden Ausbildung der beiden sei auch über das System einer Doppelspitze nachgedacht worden, verrät Goebel, der diese Pläne letztlich aber als „nicht so optimal“ zu den Akten gelegt hatte. Um dennoch zu symbolisieren, dass es ein Stück weit gleichwertig in dem Kämmerei-Büro zugeht, war Goebel bei der Ernennung sehr kreativ: Mielczarek hat nämlich nicht den großen Hut der Finanzverwaltung auf, sondern nur eine Mütze, und er bekam das Managermagazin in die Hand gedrückt, während Steinitz die Zeitschrift Capital überreicht bekam. Beide Blätter wurden in Form von Rollen übergeben, die miteinander verbunden werden können.

Grundsätzlich will der Bürgermeister auch weiterhin daran festhalten, „dass sich junge Leute aus unserem Team weiterbilden“. Man hätte für die Stelle in der Kämmerei zwar auch einen erfahrenen, externen Finanzverwalter einstellen können, „aber wir wollen auch ein Zeichen setzen, dass man im Visselhöveder Rathaus auch was werden kann“, so Goebel, der seinen Angestellten „berufliche Perspektiven“ bieten will. Denn, wer mehr Verantwortung übertragen bekomme, gehe jeden Tag mit viel mehr Engagement zur Arbeit.

Dazu gehört neben einem modernen Arbeitsplatz aber auch die nötige technische Ausstattung gerade im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung. „Und die wird jetzt angeschafft, nachdem wir uns vor einer mit anderen Kommunen quasi selbst gestrickten Lösung verabschiedet haben, die manche Prozesse doch sehr verlangsamt hat. Jetzt richten wir ein auf unsere Verhältnisse zugeschnittenes Buchführungssystem ein, dass gekauft wurde“, informiert der Bürgermeister, der betont, dass die doppische Buchführung für die Bürger „transparenter und ehrlicher“ sei. „Auch wenn es ab und an für einen bestimmten Zweitraum ins Geld geht, wie wir bei den Abwassergebührenfeststellen mussten“.