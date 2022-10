Herbstrallye Visselhövede: PS-Spektakel mit Klimaspardose

Von: Ulla Heyne

Teilen

Der Übergang von Asphalt zu Schotter erfordert von den Fahrern (hier: Werner Blank) äußerste Konzentration. © Ulla Heyne

Martin Schütte gewinnt die elfte Visseler Herbstrallye. Die war am Samstag eine Nummer kleiner als gewohnt. Und auch Umweltaspekte beschäftigen die Organisatoren.

Visselhövede – Nicht gerade leise ging es am Samstagmittag auf dem Visseler Marktplatz und danach in Kettenburg, Jeddingen und Riepholm zu – nämlich überall dort, wo die diesjährige Visselhöveder Herbstrallye Station machte. Zum elften Mal gingen bei der laut Veranstalter-Slogan „geilsten Rallye des Nordens“ insgesamt 44 Flitzer mit bis zu 300 PS an den Start. Auf drei Wertungsstrecken, die jeweils zwei Mal befahren wurden, ging es darum, Zeiten und Punkte zu sammeln – nicht nur für Ruhm, Ehre und zum Spaß, sondern auch für überregionale Wertungsreihen – wie den Rallyecup Nord. Crack Dennis Rostek fährt außer Konkurrenz – er nutzt die Gelegenheit, hier das neue Auto für den nächsten internationalen Einsatz zu testen.

Eigentlich werden bei der Veranstaltung der Motor Sport Gemeinschaft Visselhövede bis zu 70 Kilometer gefahren, „das ist vergleichbar mit der Zweiten Bundesliga“, informiert Pressewart und Mitorganisator Jens Dräger. Dass die rund 60 Vereinsmitglieder, rund die Hälfte davon Aktive, es dieses Mal mit einer „Rallye 35“ eine Nummer kleiner angehen ließen, sei Corona geschuldet: „Wir wussten nicht, wie nach mehrjähriger Pause die Akzeptanz seitens der Anwohner und der Behörden sein würde“, so Dräger. Sonst habe man vom Wiederholungswert profitiert. Seine Sorge sollte sich als unbegründet erweisen.

Nikita Reitz und Sohn Elias freuen sich über die Flitzer in Vissel. © Ulla Heyne

Die 300 Helfer, die es für eine organisatorische Mammutveranstaltung für Streckenposten, bei der Organisation, Füttern des Livetickers, aber auch an Grill- und Kuchenständen unterwegs von oder auch Johanniter braucht, konnten wieder mit Schützenvereinen, Feuerwehren, Anwohnern und Verwandten sowie benachbarten und befreundeten Vereinen zusammengetrommelt werden. Fast ein wenig staunend verkündete Dräger am Start, dass auch der Rückhalt durch die Gemeinde und Genehmigungen durch den Landkreis unproblematisch gewesen seien.

Ein Spritfresser-Event im Zeichen abgesagter Weihnachtsmärkte, gedrosselter Straßenbeleuchtungen und dem Bestreben, den Klimawandel durch Energieeinsparungen allerorten entgegenzuwirken – ist das noch zeitgemäß? Bürgermeister André Lüdemann bejaht das entschieden: „Motorsport ist Kultur“, so der Motorradfahrer und bekennender Motorsportfan. „Alles, was von Menschen geschaffen wird und sie zusammenbringt.“ Auch Dräger und seine Mitstreiter haben sich um den Klimaaspekt Gedanken gemacht; bereits zum zweiten Mal hatten sie Spendendosen für einen Klimaausgleich für die Fahrer und Besucher aufgestellt. „Eine gute Sache“, fand Nico Knacker, späterer Viertplatzierter.

VIP-Plätze in Jeddingen: Anwohner verschaffen sich den besten Überblick. © Heyne

„Das ist in der Szene längst noch nicht Usus, die Idee ist aber gut und wird sich in Zukunft weiter verbreiten.“ „Altmeister“ Olaf Müller, dessen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem späteren Sieger Martin Schütte schon legendär sind, kündigt an: „Das erledigen wir heute Abend“, meinte er, über die Höhe wolle man sich noch Gedanken machen. Beim letzten Mal kamen nach Aufrundung durch den Verein insgesamt 300 Euro zusammen; Teil des Startgeldes von 170 Euro solle die Abgabe jedoch nicht werden, „das basiert auf Freiwilligkeit“, so Dräger.

Mitveranstalter Jens Dräger (r.) nutzt vor dem Start die Gelegenheit zum Kurzinterview mit Star-„Vorausfahrer“ Dennis Rostek. © Ulla Heyne

Viele der Zuschauer am Pferdemarkt hatten von der Aktion zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen noch nichts gehört. Ob die Veranstaltung noch in die heutige Zeit passt? „Keine Ahnung“, spricht Nikita Reitz vielen aus der Seele. „Hauptsache, hier ist mal wieder was los, gerade für kleine Jungs, sonst gibt es hier ja nicht so viel.“ Sohn Elias (5) jedenfalls fieberte mit Müller: „Er mag die Farbe und außerdem hat er den Wagen die letzten Tage schon bei uns in Jeddingen herumfahren sehen.“

Es herrscht Volksfeststimmung. Schützenverein und Feuerwehr haben an einem von insgesamt drei Zuschauerpunkten Grill und Bierwagen aufgebaut. Die Umweltbeeinträchtigung durch die Veranstaltung schätzen sie nicht so gravierend ein. „Man kann ja nicht einfach alles verbieten“, meint Hauke Helmke, und Lea Ahrens pflichtet bei: „Sicher, jeder sollte bei sich im Kleinen anfangen. Aber da gibt es sicherlich andere Stellschrauben, die mehr ins Gewicht fallen als dieses eine Rennen.“