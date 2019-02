Ab Herbst wachsen Bäume

Visselhövede - VON JENS WIETERS. „Es wird wieder alles so sein, wie es mal war, nur mit Laub- und Nadelbäumen statt einer Monokultur.“ Hans-Hermann Nack, Chef der Unternehmenskommunikation des Konzerns „ExxonMobil“ ist ganz sicher, dass die Visselhöveder in ein paar Jahren beim Spaziergang in der idyllischen Gilkenheide zwischen Riepholm und der Kreisgrenze nichts mehr davon sehen, was seit 1985 eher für Stirnrunzeln gesorgt hat: Nämlich die Verpressanlage für Lagerstättenwasser, das bei der Gasproduktion anfällt.

Zwar ist die Anlage bereits seit Mai 2018 außer Betrieb, aber jetzt fressen sich schwere Bagger und Radlader Stück für Stück durch die meterdicken Stahlbetonfundamente. Die hatten die riesigen Tanks und allerlei Rohre und Pumpen getragen, die zum Verpressen des Lagerstättenwassers in eine Tiefe von rund 1 300 Metern nötig waren.

Und genau diese geringe Tiefe ist auch der Grund, warum die Anlage „Gilkenheide Z1“ von Exxon nicht mehr gebraucht wird, beziehungsweise bald nicht mehr zulässig ist. „Der Gesetzgeber hat mittlerweile die Vorschriften geändert, sodass kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten ab 2022 nur noch in die Tiefen gepresst werden dürfen, aus der sie auch gefördert wurden. Aber nicht mehr in das sogenannte Kalkarenit wie die Gesteinsform in geringerer Tiefe genannt wird“, erläutert Nack, der auch Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel den aktuellen Stand der Rückbauarbeiten erörtert.

In den vergangenen 33 Jahren wurde das Lagerstättenwasser mittels Laster in den Wald kutschiert, aber auch per Pipelines in die Tanks gepumpt. Die unterirdischen, etwa 2,5 Kilometer langen Leitungen aus den nahen Gasförderplätzen wurden bereits im Herbst 2018 wieder aus der Erde geholt.

Das Rohr, durch das schließlich die Flüssigkeiten in die Tiefe gepumpt wurden, ist ebenfalls bereits mit einem Spezialbeton verschlossen und rund 2,5 Meter unter der Erdoberfläche gekappt worden. „Natürlich sind alle Arbeiten mit dem zuständigen Landesbergamt als Aufsichtsbehörde abgestimmt worden“, versichert Nack.

Vor dem gut zwei Meter hohen Bauzaun, hinter dem vier Männer mit ihren schweren Maschinen arbeiten, wurden bereits erste Rodungsmaßnahmen durchgeführt, weil dort doch einige Büsche und Bäume in den vergangenen Jahren gewachsen sind, die dort „forstwirtschaftlich nicht erwünscht“ seien, wie der Exxon-Sprecher sich ausdrückt.

Denn gemeinsam mit dem Eigentümer des Areals, das Exxon über all die Jahre gepachtet hatte, habe man sich mithilfe des Forstamts auf eine moderne Rekultivierung geeinigt. „Darum werden wir einen Mischwald aufforsten. Wenn die Räumungsarbeiten beendet sind, werden ab Herbst dieses Jahres auf dem Platz Bäume wachsen“, verspricht der Exxon-Mann.

Wenn es dann so weit sei und die ständig vorgenommenen Bodenproben keine Belastungen ergeben hätten, werde der Konzern aus der Bergaufsicht entlassen. Dann stünde der Bereich wieder unter der normalen naturschutzrechtlichen Aufsicht des Landkreises Rotenburg.

Das heißt aber nicht, dass Exxon für alle Ewigkeiten raus ist aus der Nummer. „Sollten dort irgendwann Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, die mit unseren Aktivitäten in Zusammenhang stehen, kann die Bergaufsicht jederzeit wieder aufleben“, klärt Nack auf.

Bürgermeister Goebel hätte gerne eine Art Monitoring für die jetzt stillgelegte Anlage, weil man ja nie wisse, was die weitere Gasförderung in der Region mit der alten Lagerstätte mache. Nack: „Aber für die ,Gilkenheide Z1‘ ist solch eine Dauerbeobachtung durch das Bergamt noch nicht vorgeschrieben. Unsere vier anderen Verpressanlagen ins Kalkarenit, die ebenfalls bis 2022 geschlossen werden müssen, bekommen aber ein Monitoring.“

Aber wo bleibt Exxon ab 2022 mit dem Lagerstättenwasser? Auch wenn aus den Gasblasen unter der Erde Niedersachsens immer weniger gefördert wird, fällt noch eine Menge Wasser an, das von Kritikern als hochgiftig eingestuft wird. „Da könnte ab 2022 das Bohrloch Söhlingen Z1 in Betracht kommen. Das wird aber noch genaustens geprüft. Dort würde dann in eine Tiefe von gut 4000 Meter verpresst“, erläutert Nack.