Hazard Control weiter im „Bauwerk 1-2“ aktiv

Hohe Zäune und weitere Sicherungen schützen seit jeher das Gelände an der Straße „Am Hölln“ in Hiddingen. Dort ist das Hazard-Control-Firmengeflecht des Soltauers Alfred Krippendorf untergebracht. Eine Gesellschaft hat jetzt Insolvenz angemeldet. - Foto: Wieters

Hiddingen - Von Jens Wieters. Erst viel Wirbel, dann einige Jahre Ruhe und jetzt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens: Das Unternehmensgeflecht Hazard Control, das 2011 die ehemalige Luftverteidigungsanlage der Bundeswehr bei Hiddingen übernommen hatte, sorgt für Gesprächsstoff.

Denn über das „Vermögen der Hazard Control Gesellschaft für biologische und chemische Sicherheit“ sei am Montag das Insolvenzverfahren eröffnet worden, wie der zuständige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Jan Ockelmann aus Hannover, auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. „Aber es handelt sich nur um einen kleinen Teil der Firmengruppe, der über keinerlei Grundeigentum verfügt“, so Ockelmann.

Diplom-Ingenieur Alfred Krippendorf, Chef des Hazard-Control-Geflechts, erläutert den Zusammenhang – auch, „um anderslautenden Gerüchten entschieden“ entgegenzutreten. „Bei der jetzt in die Insolvenz gehenden Firma handelt es sich um die Laborbetriebsgesellschaft, die vorher in Trauen bei Fassberg aktiv war“, so der Fachmann für chemische Kampfstoffe. Und genau die sollen unter anderem in kleinen Dosen in Hiddingen in speziell gesicherten Laboren auch weiterhin analysiert werden. Denn Krippendorf und seine sechs Mitarbeiter werden immer dann gerufen, wenn andere nicht weiter wissen. Das kann unter anderem nach dem Fund von Blindgängern aus dem Krieg sein.

„Gute wirtschaftliche Zukunft“

Dass die Gesellschaft jetzt in die Insolvenz geht, hat laut Krippendorf mehrere Gründe. So habe zum einen das Finanzamt Rotenburg mächtig Druck gemacht und zum anderen sei ein Großauftrag aus China geplatzt. „Aber es war nach einigen Wirrungen mit den Gesellschaftern sowieso eine Liquidation dieser Firma geplant“, so Krippendorf.

Eigentümer des Geländes, das im Bundeswehrjargon „Bauwerk 1-2“ genannt wurde, sei die „HCG – Hazard Control GmbH“, die zusammen mit dem Unternehmen „Hazard Control Engineering“ an der damals vom Visselhöveder Stadtrat getauften Straße „Am Hölln“ tätig sei, wie Krippendorf erläutert.

Und die beiden Firmen seien das eigentliche Kerngeschäft des Firmenkonsortiums, dem Krippendorf seit vielen Jahren vorsteht. „Wir sind nach wie vor mit der Analyse geringster Mengen toxischer Substanzen in Luft, Boden und Wasser beschäftigt. 95 Prozent unserer Aufträge kommen aus der öffentlichen Hand.“

Und nicht nur in Deutschland seien die Fachleute gefragt, sondern auch in Übersee, speziell im asiatischen Raum. „Von daher prognostiziere ich unserer Firmengruppe eine gute wirtschaftliche Zukunft“, ist sich Krippendorf sicher.

Weiter in der Planung ist auch eine Art von Ausbildungszentrum für Spezialeinsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und THW. „Denn solch einen Schulungsort für den Umgang mit gefährlichen und zum Teil hochgiftigen Substanzen gibt es in Deutschland noch nicht“, so der Ingenieur, der aber auch immer wieder betont, dass das Unternehmen mit Kampfmitteln direkt nichts zu tun habe. „Wir entsorgen sie nicht, sondern sammeln Informationen, geben sie weiter, entwickeln hochempfindliche Messgeräte zum Aufspüren solcher Substanzen.“

Vor dem damaligen Kauf hatte es erhebliche Unruhe innerhalb der Hiddinger Bevölkerung gegeben, weil viele Menschen um ihre Sicherheit fürchteten. Es folgten eine Reihe von Bürgerversammlungen, bei denen Krippendorf die Ängste zum größten Teil entkräftete: „Wir machen nichts, was geheim ist“, so seine damaligen Worte.

Und auch jetzt verspricht der Soltauer größtmögliche Transparenz: „Wir wollen versuchen, zunächst mal den Stadtrat einzuladen, damit der sich ein ausführliches Bild über unsere Arbeit machen kann. Und dann ist vielleicht auch ein Tag der offenen Tür für die Allgemeinheit geplant.“