Haushalt mit Delle

Kein einstimmiges Votum / Kritik trotz Überschuss

+ Der Visselhöveder Haushalt 2020 verzeichnet sogar einen größeren Überschuss als diese 140 Euro. Foto: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Der Haushalt der Stadt Visselhövede für das kommende Jahr ist auf dem Weg. Allerdings hat das umfangreiche Zahlenwerk, das im Ergebnishaushalt gut 18 Millionen Euro an ordentlichen Erträgen und 17,3 Millionen an Aufwendungen ausweist und damit einen Überschuss von 680 000 Euro beinhaltet, eine kleine Delle. Denn die Verabschiedung des Haushalts ging nicht so einstimmig über die Bühne wie in den vergangenen Jahren. SPD, Grüne, Bürgermeister Ralf Goebel sowie der Ratsvorsitzende Charly Carstens (CDU) stimmten für den Entwurf der Kämmerei, vier Mitglieder der CDU/FDP-Gruppe enthielten sich der Stimme, fünf lehnten den Haushalt ab.