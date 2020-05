Haus mit Geschichte muss weichen

Abriss: Altes Bauernhaus in Wittorf ist zu marode für Sanierung

+ Von außen sieht das Haus noch gut aus. Doch der Eindruck täuscht. Fotos: Kirchfeld/Henke

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Fast 280 Jahre stand das Scheele-Haus, das als „Deputathaus“ bezeichnete Gebäude, in Wittorf an der Straße Orthof. Nun ist es abgerissen worden, um einem neuen Wohnhaus Platz zu machen. „Es wurde hier rund 250 Jahre Flickschusterei betrieben“, berichtet Martin Henke, der heutige Besitzer des Grundstücks. Er erwarb das Gebäude 2006 und wohnte mit Ehefrau Lisa bis zum Abriss in dem baufälligen Haus. „Vor acht Jahren habe ich das Fachwerk der Hausfront noch komplett selbst erneuert, doch dann hat sich herausgestellt, dass die Schindeln aus Asbest bestanden“, informiert der pädagogische Leiter des Kinderhofs Meinstedt in Zeven. „Offensichtlich haben dort immer Menschen gelebt, die wenig Mittel zur Renovierung zur Verfügung hatten. Das sah man dem Haus an“, bestätigt auch Ehefrau Lisa Henke und bringt es mit einer Anekdote auf den Punkt, die sie lachend zum Besten gibt: „Beim Staubsaugen der Dielenböden, kam an einigen Stellen im Sommer der Sand von unten hoch. Da konnte man nur noch Fegen und den Sand wieder in die Ritzen befördern.“