Ein Hauch von „Bella Italia“

Aktion „Vissel kocht“: Koch Laurenz Lamperts gibt neue Anregungen

+ Die Zubereitung der karamellisierten Zwiebel hat Hiltraud Bode (v.l.), Inge Licher und Irene Westermann Tränen in die Augen getrieben.

Visselhövede - VON ANGELA KIRCHFELD. Da flossen am vergangenen Sonnabend in der Küche der Oberschule reichlich Tränen. Nicht etwa, weil die Aktion „Vissel kocht“ so traurig war, sondern: „Beim Schälen von zwei Kilo roter und weißer Zwiebeln, kann das schon mal passieren“, gesteht Inge Licher, die sich mit Mitstreiterin Irene Westermann und Hiltraud Bode an „Panzanella“ wagte. „21 Köche, die für 100 Gäste Essen zubereiten. Die Anmeldungen liefen im Vorfeld wunderbar, die Resonanz war sehr groß“, freut sich Mitorganisatorin Kirsten Licher-Hellberg.