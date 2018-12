Mehr als 125 Mädchen vom VfL Visselhövede bei „Sport & Schau“ in Verden dabei

Sie hat auch die Choreografie für „Sport & Schau“ ausgearbeitet. Hinter dem zwölfminütigen Auftritt mit dem Titel „Spectre“ steckt harte Arbeit. Aber der Anspruch, damit am 5. Januar in der großen Niedersachsenhalle Verden alles reibungslos klappt, ist groß. „Wir haben im März angefangen und proben seit August alle zwei Wochen jeden Sonnabend“, berichtet Hamann.

+ Ballett und Aerobic vereint. © Kirchfeld

„Ich bin begeistert, wie Annika den Ameisenhaufen koordiniert“, zeigt sich Arndt Niederländer beeindruckt. Ihm unterliegt die Gesamtleitung der Sportgala und war am Sonnabend mit seinem Team zur Sichtung in der Sporthalle. Kollegin Cathrin Beuss, die die sportliche Leitung unter sich hat, war von den Jüngsten, den „Starlights“, ganz angetan. „Zum einen haben sie einen Niedlichkeitsfaktor, zum anderen ist es erstaunlich, wie sie sich in so kurzer Zeit alles merken können.“