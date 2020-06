Handwerker nutzen Corona-Pause

+ © - Das Dach der Sporthalle wird komplett saniert. Foto: Wieters © -

Visselhövede – Die Corona-Zeit hat nicht nur ihre schlechten Seiten – zumindest was die Bauaktivitäten in den Visselhöveder Schulen angeht, wie die städtische Gebäudemanagerin Karin Stegmann dem Schulausschuss am Dienstagabend mitteilte. „Weil überall die Schulen erst ganz geschlossen waren und später nur eingeschränkt unterrichtet werden durfte, konnten sich die Bauhandwerker ungestört ausbreiten und sogar Lärm machen.“