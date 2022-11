Handwerker aus dem Kreis Rotenburg kritisieren Berliner Politik

Von: Jens Wieters

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte Handwerker nach Visselhövede eingeladen, um ein Stimmungsbild in Krisenzeiten einzufangen. Es hagelte Kritik.

Visselhövede – Nicht zu realisierende politische Ziele wie die Forderung nach hunderttausenden Wärmepumpen pro Jahr in deutschen Häusern, keine Offenheit für neue Energietechnologien und keine Ahnung von der Realität, welche Probleme die Handwerksbetriebe der Region haben, was den Fachkräftemangel angeht: Die Liste der Kritik ist lang, die ein halbes Dutzend Firmenchefs dem SPD-Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil mit auf den Weg nach Berlin gegeben haben.

Der hatte nach Visselhövede eingeladen, um sich ein Stimmungsbild zu machen, wie es bei den Handwerkern zu Zeiten von explodierenden Energiepreisen und steigenden Kosten für Baumaterialien steht.

„Bei unseren Kunden herrscht vor allem eines: Verunsicherung“, sagte Hans-Jürgen Conrad vom gleichnamigen Heizungsbauunternehmen aus Wohlsdorf. Und die werde vor allem durch voreilige Statements von Politikern aus Berlin geschürt, die oft nicht wissen würden, wovon sie reden. Zwar sei Klingbeil nicht der richtige Ansprechpartner, aber die Kritik solle er ruhig mitnehmen in seine Ampel-Koalition. „Es ist schon schlimm, was beim Thema Wärmepumpen einfach herausposaunt wird“, so Conrad. Denn es sei überhaupt nicht möglich, diese Wärmeerzeuger in solch großer Zahl in dem von den Grünen angestrebten Zeitfenster einzubauen, so reagierte der Handwerker auf die Klingbeil-Ankündigung, dass die Regierung anstrebe, ab 2024 jährlich 500 000 dieser Geräte zu installieren.

Die Gründen seien vielschichtig: „Weil eine Wärmepumpe längst nicht in jedem Haus Sinn ergibt. Weil wir auf absehbare Zeit keine Geräte geliefert bekommen und weil uns obendrein die Fachleute fehlen, sie einzubauen, wenn wir welche hätten“, betonte Conrad und die Kollegen Heizungsbauer und Elektriker stimmten zu.

Auch sei nicht zu verstehen, dass beim Thema Pelletheizungen ebenfalls besonders von den Grünen in der Ampel Pauschal-Urteile gefällt würden. „Aus Berlin kommt immer nur das Argument, Holz verbrennen ist schlecht. Dabei muss man unterscheiden, ob die Pellets aus Abfallholz oder Sägespänen gepresst werden oder Bäume dafür gefällt werden müssen. Aber das passiert nicht“, ereiferte sich Conrad.

Auch in Sachen Gaspreisbremse gaben die Fachleute dem Bundespolitiker ein paar Dinge mit auf den Weg. Denn es dürften nicht nur die Menschen, die mit Gas heizen, von solchen Regelungen profitieren, sondern auch die, die sich schon lange um die Umwelt und die Nachhaltigkeit Gedanken machen würde, „wie zum Beispiel die Leute, die Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen wie Pellets oder Biogas erzeugen“.

Zwar habe die Fotovoltaik-Branche proppevolle Auftragsbücher, aber die Zukunft gerade im Baubereich sei schwer einzuschätzen, da aktuell viele potenzielle Bauherrn angesichts steigender Zinsen und kaum zu kalkulierenden Risiken auf dem Energiemarkt sogar ihre reservierten Grundstücke wieder zurückgeben würden. „Die Menschen und unsere Branche brauchen Sicherheit. Und dazu gehört auch der Blick auf neue Technik mit Stromspeichern, die den regionalen Versorger mehr Handlungsmöglichkeiten gibt, statt nur an der Strombörse zu kaufen, wo die Preise durch Spekulationen künstlich in die Höhe getrieben werden.“

So kritisierten die Handwerker, dass sich Energiekonzerne an der aktuellen Krise bereichern würden und darum müsse der Staat durchaus eine Übergewinnsteuer in Betracht ziehen, die dann sinnvoll in transparenten Vorhaben auf dem Energiesektor Verwendung finden müsse.

Dass „zu wenig auf neue Technologien gerade auf dem Energiesektor geachtet und sie nicht gefördert werden“, kritisierte Martin Oetjens, Elektromeister aus dem Heidekreis. Er nannte eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich in Kanada mit einer besonderen Form von Kernenergie, dem Dual-Fluid-Reaktor, selbstständig gemacht hätten. „Eine gute Technik mit dem Ziel, die Vorteile des Flüssigsalzreaktors mit denen metallgekühlter Reaktoren zu kombinieren. Die Technik wurde aber in Deutschland nicht weiter verfolgt und gefördert, weil es offenbar nicht ins politische Bild passt.“

Lars Klingbeil machte sich auch darüber fleißig Notizen und versprach, die Anregungen mit in die Hauptstadt zu nehmen. Ebenso wie die Forderung der Meister, dass bei der Bildungspolitik mehr darauf geachtet werde, dass in den Schulen das Handwerk bei der Berufswahl verstärkt in den Mittelpunkt gerückt werde. „Aktuell haben wir den Eindruck, dass eine Ausbildung in unserer Branche als die letzte Möglichkeit gesehen wird“, so ein anderer Sanitärfachmann. „Und wenn wir dann mal einen ausgebildeten Gesellen zum Beispiel aus Polen finden, dann kann uns niemand sagen, ob und wie sein Beruf hier anerkannt wird.“

Klingbeil hat das Problem des Fachkräftemangels in allen Branchen erkannt und betonte, dass Wirtschaftsexperten davon sprechen würden, das „jährlich rund 400 000 zusätzlich Facharbeiter jährlich nötig seien, nur um das aktuelle Niveau des deutschen Handwerks zu halten, das weltweit nach wie vor einen guten Ruf genießt“. Und das funktioniere wohl nur durch Zuwanderung.