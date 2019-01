Heiko Hermonies über seine Zeit als Stadtbrandmeister

Er hätte gerne weitergemacht

Heiko Hermonies war sechs Jahre Stadtbrandmeister von Visselhövede.

Visselhövede - Von Joris Ujen. In acht Tagen endet seine Amtszeit, gerne hätte Heiko Hermonies sechs weitere Jahre als Stadtbrandmeister von Visselhövede gearbeitet, „aber ändern kann ich das jetzt nicht mehr und das ist auch nicht schlimm“. Aber schade, erzählt der 59-jährige Hiddinger im Gespräch mit der Kreiszeitung. Sein ehrenamtliches Engagement im Feuerwehrwesen wird er aber nicht an den Nagel hängen, beruflich hat er in diesem Tätigkeitsfeld bei der Bundeswehrfeuerwehr Munster eh noch fast zwei Jahre vor sich bis zur Pensionierung.