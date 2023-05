Gymnasiales Angebot in Visselhövede: Verwaltung und Schule kämpfen

Von: Jens Wieters

Das gymnasiale Angebot in der Oberschule wurde immer wieder verlängert, Schulleitung und Verwaltung hoffen, dass es auch in diesem Jahr wieder so sein wird. © Wieters

Gymnasiales Angebot an der Visselhöveder Oberschule: Landesschulbehörde hat noch nichts entschieden. Bürgermeister und Schulleiter kämpfen für den Erhalt.

Visselhövede – „Es gibt aktuell noch keine endgültige Absage, was den Fortbestand des gymnasialen Angebots an unserer Oberschule betrifft.“ Ob das nun eine gute Nachricht ist oder ein schlechte, wollte Visselhövedes Bürgermeister André Lüdemann nach seinem Besuch in Hannover noch nicht so ganz bewerten. Jedenfalls war er am Montag gemeinsam mit Schulleiter Ronny Wieland in der Landeshauptstadt, um noch einmal kräftig Werbung für die Zukunft des Angebots bis Klasse zehn zu machen.

Aber Lüdemann weiß auch, dass sich die Entscheider aus dem Kultusministerium trotz aller positiven Argumente auf Zahlen bei der erneuten Bewilligung verlassen müssen – und die reichen zurzeit nicht aus, um nach den Sommerferien eine Gymnasialklasse in Visselhövede zuzulassen. „Aber wir lassen nichts unversucht und ich setze auch stark auf die Unterstützung unserer örtlichen Politiker, die im Landtag aktiv sind“, so Lüdemann.

Die Oberschule erreicht im kommenden Schuljahr nämlich nicht die vom Gesetz geforderten Schülerzahlen, die eine Gymnasialklasse ermöglichen können. 27 müssen es sein. Diese Zahl wurde zwar bereits in den vergangenen Jahren nicht ganz erreicht, aber bisher gab es immer eine Ausnahmegenehmigung.

Wir können Gymnasium!

Und die sollte es nach Ansicht der Schule und der Stadt als Schulträger auch weiterhin geben, weil belastbare Zahlen vorliegen, die besagen, dass schon ab dem Schuljahr 24/25 wieder rund 100 Schüler die fünften Klasse der Oberschule besuchen, wovon statistisch gesehen knapp 40 Prozent die Gymnasialklasse besuchen werden. Es fehlt also nur ein Jahr Überbrückungszeit.

Kurze Wege, ein vertrautes Umfeld in und außerhalb der Schule, eine stabile Unterrichtsversorgung mit gut ausgebildeten Lehrern und bekannte Gesichter: Die Schüler der Gymnasialklassen an der Oberschule können sich nämlich glücklich schätzen, dass ihnen diese Möglichkeit des Lernens am Heimatort geboten wird. Für viele Kinder im Alter von zehn oder elf Jahren ist es nicht ganz einfach, von einer Dorfschule wie zum Beispiel in Jeddingen in eine größere Einheit zum Beispiel in die Kreisstadt mit gut 1 300 Schülern zu wechseln.

Schulleitung informierte Eltern

Und auch die Leistungen der Gymnasialklassen in Visselhövede sollen die Entscheider in Hannover überzeugen. „Wir können Gymnasium! Im Vergleich zum Landesdurchschnitt haben bei uns überdurchschnittlich viele Schüler einen erweiterten Sekundarstufen-I-Abschluss geschafft. Die hohe Leistungsfähigkeit lässt sich auf eine grundsätzlich leistungsstarke Schülerschaft im vor allem gymnasialen Angebotsbereich zurückführen. In der Regel erreichen mehr als die Hälfte aller Schüler des Jahrgangs zehn den höchstmöglichen Schulabschluss“, hatte Ronny Wieland weitere Argumente nach Hannover geschickt. „Und unsere Gymnasialschüler werden bestens vorbereitet auf den Übergang in die Oberstufe. Sie gehören stets zu den leistungsstärksten Abiturienten im Ratsgymnasium Rotenburg oder auch an der BBS.“

Aber der reine Unterricht ist nur eine Seite der Medaille, der pädagogische Aspekt sei mindestens genauso wichtig, so der Schulleiter, der jetzt mit vielen Eltern aus der Stadt und den Dörfern telefoniert, um sie von den Vorzügen der Gymnasialklasse in der Oberschule zu überzeugen – denn Anmeldeschluss ist in zwei Wochen.