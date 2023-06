Gymnasiales Angebot an Visselhöveder Oberschule bleibt

Von: Jens Wieters

Der aktuelle fünfte Jahrgang ist nicht die letzte Klasse, die an der OBS gymnasial unterrichtet wird. © Wieters

Trotz geringer Schülerzahl: Visselhöveder Oberschule bekommt für weitere zwei Jahre die Ausnahmegenehmigung, das gymnasiale Angebot fortzuführen.

Visselhövede – Wochenlang hat Ronny Wieland „wie auf Kohlen“ gesessen. Der Leiter der Visselhöveder Oberschule (OBS) war gemeinsam dem Bürgermeister André Lüdemann nach Hannover gereist und am Mittwochnachmittag kam endlich der erlösende Anruf aus der Landeshauptstadt: Das gymnasiale Angebot an der OBS wird verlängert. Zwar nicht unbefristet, aber zumindest für die kommenden zwei Schuljahre.

„Das ist natürlich eine tolle Nachricht für unsere Schüler, die jetzt ohne weite Wege heimatnah auf Gymnasialstandard bis Klasse zehn unterrichtet werden können“, freut sich Bürgermeister Lüdemann, der froh ist, gemeinsam mit der Schulleitung und der Politik für den Erhalt gekämpft zu haben, obwohl das Kultusministerium bereits Ende Januar der Fortführung eine Absage erteilt hatte. Es waren aus Sicht des Ministeriums einfach zu wenig Schüler, um das Angebot aufrecht zu halten. „Um es kurz zu sagen: Wir haben die Vorgaben nicht erfüllt“, so Wieland.

Bürgermeister André Lüdemann (v.l.), die Landespolitiker Dörte Liebetruth, Eike Holsten und Rektor Ronny Wieland haben gute Nachrichten aus Hannover bekommen. © -

Unterstützung in Hannover bekamen Lüdemann und Wieland aber auch besonders von den beiden Landespolitikern Eike Holsten (CDU) und Dörte Liebetruth (SPD), die am Ende doch mit dafür gesorgt haben, dass das Kultusministerium die Ausnahme genehmigt hat. „Liebetruth hat vor allem immer wieder darauf gedrängt, dass im Koalitionsvertrag festgelegt worden sei, dass die Chancengleichheit auch was die Bildung angehe von Menschen auf dem Land und der Stadt gewahrt bleiben müsse“, erinnert sich Wieland an das vergangene Gespräch vor einer Woche in Hannover.

Bis dahin musste Wieland die Eltern der aktuellen Viertklässler immer wieder um Geduld bitten. „Aber die waren sehr verständnisvoll und sind nun natürlich auch froh, dass ihre Kinder nach den Sommerferien die Gymnasialklasse besuchen können und nicht weite Wege zum Beispiel nach Rotenburg in Kauf nehmen müssen.“ Und auch das Sozialgefüge der jungen Schüler werde nicht auseinandergerissen. 20 Schüler genießen ab August den Unterricht mit den erhöhten Anforderungen des Gymnasialzweigs. Bis Klasse zehn können sie an der OBS bleiben, um dann in die Oberstufe zu wechseln. „Und dort haben sich bisher fast alle unserer Schüler sehr gut behaupten können und überdurchschnittlich viele haben ein gutes Abitur hingelegt“, informiert der Schulleiter.

André Lüdemann ist froh, dass im fernen Hannover noch ein Umdenken eingesetzt hat, um die viel zitierten „gleichwertigen Lebensverhältnisse der Stadt- und Landbevölkerung auch mit Leben zu füllen“. Er ist auch sich fast sicher, dass es nicht bei den zwei Jahren bleibt, denn „wir haben belastbare Zahlen, dass dann wieder mehr Kinder in unserer Stadt von der Grundschule auf eine weiterführende Einrichtung wechseln“. Dennoch will sich der Bürgermeister nicht zufrieden zurücklehnen, sondern „weiter mit allen an der Entwicklung der Visselhöveder Schullandschaft arbeiten“. Durch diese Entscheidung habe auch der Arbeitskreis Schullandschaft mit Blick auf alle zukünftigen Schulstandorte wieder ein Stück mehr Planungssicherheit. „Es ist politisch und auch von der Schule gewollt, dass wir einen Gymnasialzweig behalten, und darum hat es sich auch gelohnt, nicht aufgegeben zu haben.“