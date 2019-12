Gute Stube für Bücherwürmer

Visselhövede - Von Jens Wieters. Mit einem lauten „Hurra“ stürmen Leon, Nina, Keano und Dominique in die Bücherei der Visselhöveder Kastanien-Grundschule. Aber nicht nur weil sie für den Fototermin mit der Erlaubnis der Rektorin ganz offiziell den nebenan stattfindenden Religionsunterricht schwänzen dürfen, sondern weil es ihnen in den neugestalteten Räumen offensichtlich prima gefällt.

Das ist aber auch kein Wunder, denn das ehemals eher nüchtern wirkende rund 18 Quadratmeter große Zimmer wurde optisch und vor allem kindgerecht aufgepeppt. Es gibt neue Vorhänge, einen kleinen Teppich, einen großen und bequemen knallgelben Sessel sowie mehrere bunte Sitzsäcke und natürlich frische Farben an den Wänden. Obendrein wurden die Regale noch mit weiterem Lesestoff gefüllt.

„All das wäre natürlich ohne die Visselhöveder Bürgerstiftung und den Förderverein unserer Schule nicht möglich gewesen“, dankt Schulleiterin Catrin Puschmann auf diesem Wege für die „großzügige finanzielle Unterstützung“. Denn die Bürgerstiftung hat 850 Euro für die Ausstattung überwiesen, der Verein ist für den Rest aufgekommen.

Aber nur neue Möbel und Bücher reichen noch nicht für eine gemütliche Leseecke. Dafür haben die drei jungen Frauen gesorgt, die ihren Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) ableisten oder bereits abgeleistet haben. Elea Renken, Nele Nareike und Shannon Heidt sowie die Schulsozialarbeiterin Gaby Fehnders haben in den vergangenen Wochen viele Stunden geopfert, um die Bücherei so herzurichten, wie sie jetzt aussieht. „Dazu zählte nicht nur der Anstrich, sondern Gaby Fehnders hat sogar die Vorhänge selber genäht“, dankt Lehrerin Sylvia Schmeckies.

Sie hatte ein wenig die Koordinierung der Umgestaltung übernommen und kann den Kindern jetzt umfangreiche Angebote machen. „So gibt es einen festen Termin für den Schulkindergarten und die Schüler der Klassen eins und zwei sowie einen weiteren für die beiden älteren Jahrgänge, die sich zweimal pro Woche für jeweils 30 Minuten in der Bücherei umsehen, lesen und natürlich auch Lektüre ausleihen können.“ Nach drei Wochen müssen Pippi Langstrumpf und Co. aber wieder in den Regalen stehen. Damit das reibungslos funktioniert, gibt es in der Bücherei auch einen kleinen Computer samt Schreibtisch für die Verwaltungsarbeit.

Lehrerinnen, „Bufdis“ und pädagogische Mitarbeiter haben festgestellt, dass Bücher bei Grundschülern noch nichts von ihrem Reiz verloren haben. „Ganz im Gegenteil, die Kinder haben richtig Lust am Lesen. Was uns natürlich sehr freut, denn Lesen ist eine Schlüsselkompetenz für das schulische Lernen“, sagt Schmeckies.

Und das will natürlich auch die Visselhöveder Bürgerstiftung fördern, die sich seit gut vier Jahren um viele soziale Belange in der Stadt kümmert, wie Jens Gilberg vom Vorstand bestätigen.

Deshalb habe man auch schnell die entsprechenden Gremien zusammengetrommelt, nachdem Sozialarbeiterin Gaby Fehnders um Unterstützung gebeten hatte. „So haben wir recht kurzfristig und unbürokratisch geholfen“, informiert Jörg Schlichting, der ebenfalls im Vorstand der Stiftung sitzt, deren Engagement für verschiedene Projekte sich immer mehr herumspricht.

„Wir bekommen mittlerweile schon einige Anfragen und genau dafür sind wir ja auch da“, sagt Gilberg und appelliert an Vereine und Organisationen, keine Scheu zu zeigen und sich einfach bei der Bürgerstiftung zu melden, wenn bestimmte Projekte nicht so einfach zu realisieren seien.