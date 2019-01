Das Gutachten ist da

Visselhövede - Von Joris Ujen. Zwei Varianten, zwei Meinungen, ein Gutachten. Das Rotenburger Architekturbüro Rathjen wurde Mitte Dezember beauftragt, die Kosten des von der SPD, den Grünen und Bürgermeister Ralf Goebel favorisierten Campus-Projekts und der CDU/WiV-Idee eines Kita-Neubaus am Majorsbruch und einer Innenhof-Erweiterung der Kastanienschule gegenüberzustellen. Das Ergebnis ist nun da: Wirtschaftlich betrachtet empfiehlt das Gutachten aus der Kreisstadt, die Grundschule unter Einbeziehung eines Kindergartens zu erweitern. Am Dienstag wird sich der Schul- und anschließend der Bauausschuss über das Gutachten beraten.

Das Konzept des Primar-Campus - Kindergarten, Krippe und Grundschule unter einem Dach - war Ende 2017 eigentlich durch das Votum des Stadtrats bereits beschlossene Sache. Das Campus-Konzept sieht einen Anbau direkt an die Grundschule vor und soll den Betreuungsbedarf mit fünf zusätzlichen Kita-Gruppen abdecken. Kostenpunkt: Fünf Millionen Euro. Nach Meinung der CDU/WiV-Gruppe zu viel Geld, gerade mit Hinblick auf die Verschuldung der Stadt. CDU-Ratsherr und Bau-Ingenieur Dieter Carstens (CDU) entwickelte Ende Oktober 2018 daraufhin ein alternatives Konzept: ein Neubau einer Kindertagesstätte mit einem Gruppenraum mehr auf dem Freiplatz auf dem Majorsbruch und einer zweigeschossigen Erweiterung der Grundschule auf dem Innenhof zwischen den Gebäudeteilen der Schule. Im Gegensatz zum Primar-Campus kalkulierte Carsten für seine Idee insgesamt zwei Millionen Euro weniger ein.

Klarheit musste geschaffen werden. Dafür soll nun die Kostenauswertung vom Architekturbüro Rathjen sorgen. Das Gutachten besagt, dass das Campus-Konzept sogar 300 000 Euro günstiger ausfällt, als ursprünglich kalkuliert - „allerdings handelt es sich bei dieser Kalkulation um eine abgespeckte Version“, informiert Bürgermeister Ralf Goebel. Das Dach ist niedriger und die Grundrisse der Verkehrsflächen wurden optimiert, erzählt der Verwaltungschef. Wichtig sei ihm vor allem: „Das Gutachten gibt uns Sicherheit, dass das Campus-Projekt realisierbar ist.“

Der von der CDU vorgeschlagene Zwischenbau hingegen sei für die Gutachter nicht kalkulierbar, geht aus der Auswertung hervor. Für eine endgültige Betrachtung der Gesamtbaukosten benötigt das Architekturbüro bauliche und technische Details, die es in acht Punkten zusammengefasst hat. Unter anderem zum Brandschutz und der Statik.

Wie sich die Christdemokraten und die WiV zu dem Gutachten positionieren, konnte CDU-Fraktionsvorsitzender Willi Bargfrede am Donnerstagnachmittag noch nicht beantworten. Viele Fragen stünden nun im Raum, die im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend eventuell schon beantwortet werden konnten. Spätestens am Dienstag kann dann auch die Öffentlichkeit die Debatte verfolgen. Neben der Kostenauswertung liegt nun zudem eine verkehrsplanerische Beurteilung - ausgearbeitet von der Ingenieurgemeinschaft Dr. Schubert aus Hannover - vor. Diese favorisiert keine der Varianten: „Eine Empfehlung für den einen oder anderen Standort kann im Rahmen dieser Stellungnahme nicht ausgesprochen werden, da in die Bewertung neben den verkehrlichen auch zahlreiche andere Randbedingungen eingehen müssen“, heißt es darin. Jedoch geben die Experten Vorschläge mit auf den Weg: Für beide Standorte sei eine verträgliche Erschließung zu erreichen. Bei einer Realisierung des Primar Campus sollte zur Vermeidung höherer Verkehrsbelastungen im Wohngebiet eine „Kiss & Ride-Zone“ an der Großen Straße geschaffen werden. Die Bushaltestelle könne in diesem Fall nur an die Turnhalle Auf der Loge verlegt werden, wo auch eine Wendeanlage ausgebaut werden muss.

Infos zum Gutachten

Am Dienstag, 29. Januar, tagen der Schulausschuss, 18 Uhr, und eine Stunde später der Bauausschuss der Stadt im Ratssaal des Rathauses Visselhövede. Wer vorab das Gutachten über die Kostenkalkulation sowie die Stellungnahme der verkehrsplanerischen Beurteilung einsehen möchte, findet diese Dokumente im Bürgerinfosystem der Stadt unter der Internetadresse bis.visselhoevede.de.