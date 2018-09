SPD und Grüne halten an Primar-Campus fest

Visselhövede - Trotz einer enormen Steigerung der kalkulierten Kosten für den Bau des Primar-Campus an der Visselhöveder Grundschule, in dem Krippen- und Kita-Kinder und auch die Grundschüler betreut und unterrichtet werden, stehen die Fraktionen der SPD und der Grünen hinter der Idee.

„Wir befürworten weiterhin das Projekt Primar-Campus, da dies eine notwendige Investition im Bereich Bildung in die Zukunft ist“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Idee des Primar-Campus, ein Anbau an die Kastanienschule, in dem unter einem Dach Krippen- und Kindergartengruppen sowie Schulklassen vorgesehen sind, habe große Übereinstimmung bei den Eltern der Grundschüler, den Lehrern und Erziehern sowie dem Stadtrat gefunden. Das gemeinsame Konzept von Kindergarten und Grundschule lasse sich durch den gemeinsamen Standort weiter entwickeln.

„Es besteht in Visselhövede nicht nur ein kurzfristiger Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen, sondern es gibt einen großen Sanierungsstau in der Kastanienschule. Die Räume im Kellergeschoss, wo unter anderem der Schulkindergarten untergebracht ist, sowie die Sanitärräume sind kurzfristig zu ersetzen“, schreibt SPD-Fraktionschefin Dagmar Kühnast stellvertretend für ihre Parteikollegen und die Grünen.

Auch die vier Klassenräume in dem in den 1970er-Jahren erstellten Anbau müssten in naher Zukunft abgerissen und neu gebaut werden. Bekanntlich genügt dieser Teil der Grundschule nicht den geringsten energetischen Ansprüchen.

Wenn die Stadt Visselhövede in Gewerbe- und Baugebiete, sprich Arbeitsplätze und Wohnraum für junge Familien, investiere, müsse auch für den Bereich Bildung Geld in die Hand genommen werden. „Durch das Projekt Primar-Campus wird ein attraktiver Standort geschaffen, mit dem sich Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer gerne identifizieren“, heißt es in der Mitteilung.

Durch einen gemeinsamen Standort würden Ressourcen gespart. Eine gemeinsame Hülle bedeute eine gemeinsame Sohle und ein gemeinsames Dach sowie sämtliche Versorgungsanschlüsse. Ebenfalls würden durch die Nähe zum Kindergarten Fabula personelle und räumliche Doppelstrukturen vermieden.

„Fakt ist, dass Visselhövede in den Bereich Kindergarten und Schule investieren muss, auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Dabei würde jede Alternative mit vergleichbaren Standard mindestens Kosten in gleicher Höhe verursachen. Wir würden es bedauern, wenn dieses Projekt scheitert“, schreiben die SPD und die Grünen. - jw